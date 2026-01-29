スポーツ報知では連載企画「前進ルーキー１１人」で巨人の新人全選手を紹介する。第９回はドラフト６位の藤井健翔内野手（１８）＝浦和学院＝。一度は野球を辞めることも考えていた「浦学のジャッジ」の異名を持つ男は、巨人の未来の４番を目標に掲げる。

藤井の豪快なスイングに、見ていたファンからは「すげぇ〜」と感嘆の声が漏れる。新人合同自主トレでは、サク越え連発。Ｇタウンの観客を驚かせた。

小学校１年からソフトボールを始め「打てるキャッチャーってかっこいい！」と阿部監督に憧れて捕手になった。当時の夢は「キャッチャーでプロに行くこと」だった。大の巨人ファンだった父・伸さんは野球経験こそなかったが、息子が野球を始めるとルールブックを購入して一から勉強。スパルタ指導が始まった。「父からは『素振りはデザート』と言われてきた」と説明。一通りの練習をみっちり終えた後の“お楽しみ”としてバットを持った。「インフルエンザにかかった時も振ってました。周りがゆがんで見えていたんですけどね」。多いときには５００スイングをしたこともあった。力強さは父と行ってきた日々の積み重ねのたまものだった。

「バッティングだけは誰にも負けない」と自信を持って浦和学院へ入学。２年の春に「より打撃に集中できるように」と捕手から内野手へ転向した。しかし、その２年春の県大会で自身のエラーでチームは敗れた。「３年生の春をつぶしてしまった。そこで１回自分の中で気持ちが途切れてしまった」。思いつめ、両親に「もう野球辞めたいな」とぽつり。すると「せっかくここまでやったんだから、やり切りなさい。もしダメだったら地元（岡山）に帰ってくればいい」と励まされ前を向いた。

そこからしっかり気持ちを切り替えた。技術面はもちろん「応援される選手を目標に」と、自主的にトイレ掃除を行うなど、生活態度も見直した。「挫折はあったけど、そこからやっぱりプロに行きたいという思いが強くなった。その思いがもう１回野球をやらせてくれた」。浦学のジャッジとの異名を持つ男はドラフト６位で憧れの巨人入りを決めた。

いよいよ初めての春季キャンプ。２軍スタートだが、「１日でも早く戦力になって岡本選手のようにジャイアンツの４番、主軸を打てるようになることが一番の目標。そこからホームラン王やいろんなタイトルを狙いたい」。プロの舞台でも諦めることなく夢を追い求める。

（水上 智恵）

◆藤井 健翔（ふじい・けんしょう）２００７年８月１５日、岡山・倉敷市生まれ。１８歳。小学１年でソフトボールを始め、中学ではヤングＭＡＫＩＢＩクラブで捕手。浦和学院では２年春にベンチ入り。昨夏の埼玉大会は４番・三塁で出場も３回戦敗退。高校通算３５本塁打。２５年ドラフト６位で巨人入団。スイングスピードは１６０キロ超え。５０メートル６秒５、遠投１００メートル。１８１センチ、９６キロ。右投右打。