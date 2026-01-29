第１０２回箱根駅伝（２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大の新主将として、中村海斗（３年）の就任が内定したことが２８日、分かった。広島・世羅高出身の中村は今回、初めて箱根駅伝の１６人登録メンバーに入ったが、９区と１０区の補欠要員で出番なし。３年時まで学生３大駅伝で出場経験がないが、闘志あふれる選手で主将に立候補した。３年生の学年ミーティングで「中村主将案」が固まり、原晋監督（５８）も追認。全学年のチームミーティングで承認された後、正式に決定する。

箱根駅伝史に残るスーパーエースの「シン・山の神」黒田朝日（４年）の後を継ぐ青学大の主将として、学生３大駅伝未経験の中村が内定した。すでに練習の前後、原監督の隣に立って主将が行う声がけは、黒田朝日に代わり、中村が行っている。原監督は「中村が次期主将の候補で、内定したということです」と説明した。この日、相模原市の青学大相模原キャンパスで行われたトラック練習でも中村は、積極的に先頭を走り、チームを引っ張った。

「キャプテンに立候補しました。青学大に入学後、志貴勇斗さん、田中悠登さん、そして、黒田朝日さんと３人のキャプテンを見てきました。それぞれにカラーがありました。僕も僕のカラーを出して、チームを引っ張っていきたいです」と中村は言葉に力を込めて話した。

２３年に世羅高から青学大に入学。着実に成長を続けているが、選手層が分厚い青学大で学生３大駅伝出場メンバーに選ばれたことはない。箱根駅伝に初優勝した１５年（１４年度）以降、３年時まで学生３大駅伝出場未経験で主将に就任した選手は、２２年度の宮坂大器だけ。大学駅伝の経験はないが、その分、ガッツがあふれている。

青学大の現３年生世代は、箱根駅伝でチームは負けなし。ただ、箱根路を駆けた選手は今回４区３位の平松享祐だけ。１月３日、レース直後の大手町で中村は速くも１年後を見据えて「来年の箱根駅伝は必ず走ります」と、誰よりも目をギラギラさせて話していた。

駒大の新主将に就任した村上響（３年）は世羅高時代の同期生。２年時には全国高校駅伝で、ともに優勝メンバーに名を連ねた（中村２区１２位、村上７区区間賞）。３年時には１区（２３位）の村上と２区（２９位）の中村はタスキをつないだ。３連覇を狙ったチームは１４位に終わった。高校３年間、苦楽をともにした盟友、かつ、ライバルの村上について、中村は「響には絶対に負けたくありません。選手としては先に行かれていますが、このまま負けてはいられません」ときっぱり話した。

村上は２年時に箱根駅伝デビューを果たし、９区５位と好走。３年時の全日本大学駅伝では６区２位と力走して優勝に貢献した。しかし、今回の箱根駅伝では４区ではレース途中に右足を痛めた影響で１９位と大苦戦。中村は「アクシデントがあったとしか考えられませんでした。響がロードで失敗するイメージはないので」と盟友を思いやるように話す。互いに万全の体調で対決することを心待ちにしている。

一選手として学生ラストシーズンにかける思いは強い。粘り強い走りが持ち味で、２月８日には宮崎・延岡西日本マラソンに挑む。原監督は「長い距離に強く、単独走ができるので箱根駅伝の復路タイプ。今回も最後まで起用を考えました。来年の箱根駅伝は４年生らしい走りをしてくれるでしょう」と期待を込めて話した。

第１０３回箱根駅伝（来年１月２、３日）で、青学大は４連覇と節目の１０勝目を目指す。「黒田朝日さんという大エースが抜けるので、総合力で戦います。当たり前のレベルを上げて、泥臭く努力するチームでありたい」。中村の言葉には、箱根路の王者のリーダーにふさわしい覚悟があった。（竹内 達朗）

◆中村 海斗（なかむら・かいと）２００４年５月１０日、広島・尾道市の因島出身。因島南中では生徒会長を務めた。名門の世羅高で２度、全国高校駅伝に出場。２年２区１２位でチーム優勝、３年２区２９位でチーム１４位。２３年に青学大コミュニティ人間科学部入学。３年時まで学生３大駅伝出場はないが、昨年３月の実業団・学生対抗のエキスポ駅伝では７区を走り、区間５位と好走した。自己ベスト記録は５０００メートル１４分３秒１９、１万メートル２８分４９秒４０、ハーフマラソン１時間２分８秒。１６８センチ、５３キロ。

◇青学大 箱根駅伝初優勝（１５年、１４年度）以降の成績、大作戦、主将（４年時の個人成績）

１５年（１４年度）優勝 ワクワク大作戦 藤川拓也（９区区間賞）

１６年（１５年度）優勝 ハッピー大作戦 神野大地（５区２位）

１７年（１６年度）優勝 サンキュー大作戦 安藤悠哉（１０区４位）

１８年（１７年度）優勝 ハーモニー大作戦 吉永竜聖（１０区登録から当日変更）

１９年（１８年度）２位 ゴーゴー大作戦 森田歩希（３区区間賞、区間新）

２０年（１９年度）優勝 やっぱり大作戦 鈴木塁人（３区４位）

２１年（２０年度）４位 絆大作戦 神林勇太（補欠登録）

２２年（２１年度）優勝 パワフル大作戦 飯田貴之（４区３位）

２３年（２２年度）３位 ピース大作戦 宮坂大器（登録メンバー外）

２４年（２３年度）優勝 負けてたまるか！大作戦 志貴勇斗（登録メンバー外）

２５年（２４年度）優勝 あいたいね大作戦 田中悠登（９区２位）

２６年（２５年度）優勝 輝け大作戦 黒田朝日（５区区間賞、区間新）