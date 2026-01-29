元朝日放送でフリーアナウンサーの宮根誠司氏（６２）が司会を務める日本テレビ・読売テレビ系情報番組「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）が今秋の改編で終了することが２８日、分かった。複数の関係者がスポーツ報知の取材に認めた。

＊ ＊ ＊

２０１５年から約８年、スポーツ報知芸能デスクとして、月２回の出番で芸能ニュースのある時に生出演した。生放送のスタジオで毎回感じていたのは、情報がめまぐるしく飛び交うライブ感覚。まさに「情報ＬＩＶＥ」というタイトルの通りだった。

ニュースの発生に応じて番組の内容が大幅に変わるのは当たり前。早朝の新幹線で大阪のスタジオまで行ったが、事件が発生したため、出番なしで東京にとんぼ返りしたことも何度かあった。芸能人の緊急会見があれば放送予定はすべて変わり、約２時間出ずっぱり。そのまま生中継を続けるのか、スタジオでのトークに切り替えるのか、宮根さんがオンエア中に判断する。オーケストラの指揮者のような構成力と、ジャズプレーヤーのようなアドリブ力を使いこなす神業のような進行の下で２時間の番組は成り立っている。

本番前は軽くネタを打ち合わせしてスタジオに入るが、なんといっても恐ろしかったのは、宮根さんが毎回のように想定にない質問やアドリブを入れてくること。ただでさえ口下手なのに、あたふたする様子が全国ネットで流れた。他のスポーツ紙にニュースが載った日などは「また〇〇（同業他紙）にやられましたね〜」といじられもした。出演後はいつも自分のふがいなさに落胆したが、冷や汗とともにじんわり充実感もあった。それも、どんな素材でも楽しもうという宮根マジックのせいだったのかもしれない。（文化社会部長・高橋 誠司）