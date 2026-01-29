シンガー・ソングライターのＫｕｃｃｉ（くっち、２１）が、タイの放送局・ＧＭＭ２５で放送中の連続ドラマ「Ｍｕ Ｔｅ ＬＵＶ：Ｌｏｖｅ Ｌｏｃｋ」（月曜・後１０時半、ＹｏｕＴｕｂｅで世界配信）に出演し、世界進出した。今作で女優デビュー。セリフはほぼタイ語の難役に挑んだ。

両親は日本人で、親戚にもタイ人はいない。「タイ料理が大好き。レジで『おいしかったです。ありがとうございました』と、タイ語で言えたらかっこいいなって」と一念発起し、２３年頃から独学で勉強。２４年に４か月間、タイに留学して日常会話レベルに到達した。

Ｋｕｃｃｉは２５年３月、Ｋｏｋｉ，主演映画の主題歌「ときめき」でメジャーデビュー。Ｔｉｋ Ｔｏｋの総再生回数が１００万回を超えて、注目を集めた。同年６月頃、現地のテレビ局を訪問し「タイ語がしゃべれるので、機会があったら」とあいさつしたところ、「日本人・タイ語がしゃべれる・２０歳前後」の役者を探していた現地ドラマ関係者の目に留まり、異例の抜てきへ。「流れがすごい。運命的でびっくりしました」と驚くばかりだ。

ドラマは「Ｄｅｗ」の愛称で親しまれ、インスタグラムのフォロワー数７５０万人を誇るタイの人気俳優、ジラワット・スティワニッチャサック（２５）が主演を務める。Ｋｕｃｃｉは３番手のメインキャスト。とある絵馬を探すタイ人（Ｄｅｗ）と出会い、心を通わせる日本人・サツキを演じる。

昨年９月、埼玉・川越市で撮影。「警察には言わないで」といった難解なタイ語セリフもあった。「日常生活で使わない言葉ばかり。作品では絵馬がのろいに捉えられているので、神社やのろいに関する単語が多くて…セリフ覚えは、母国語の倍の時間がかかったんじゃないかな」。大冒険を笑顔で振り返った。

今後も世界的な活動を希望し、目下の目標はタイでの日本人知名度１位。「世界中でチャンスをもらえるよう、トライし続けたい。タイで超満員のライブがしたい！」と栗色の瞳を輝かせた。（水野 佑紀）

◆Ｋｕｃｃｉ（くっち）２００４年６月１６日、愛知県生まれ。２１歳。高校生から作曲を始め、１６歳の時にスカウトされた。２１年冬から練習生としてレッスンを積み、２５年３月、映画「女神降臨 Ｂｅｆｏｒｅ 高校デビュー編」「―Ａｆｔｅｒ プロポーズ編」の主題歌「ときめき」でメジャーデビュー。１６２センチ。