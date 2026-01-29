２０２４年のジュノン・スーパーボーイ・コンテストで審査員特別賞を受賞した旭惟吹（あさひ・いぶき、２２）が１０月期の日本テレビ系ドラマ「俺たちの箱根駅伝」に出演することが２９日、発表された。

箱根駅伝に情熱を燃やす学生ランナーたちと、それを届けるテレビ中継スタッフたちによる青春群像劇。旭は東京中央大学３年の渡瀬拓を演じる。淡々と自分ペースで走りを刻めるタイプで、優しく女子力も高めで就寝時にパックをする美容男子という一面も。スイーツやカフェ情報をＳＮＳで発信して、女性ファンから「かわいい」と話題を集める注目選手だ。

高校、大学とテニス部で汗を流した体育会系だ。数か月にわたる本格的なトレーニングを経て本物のランナーと遜色ない肉体を作り上げ、撮影に臨む。旭は「ランナーの方は、どういう思いで走っているのか、ラストスパートをかけるときはどういう気持ちなのか、走っているときも、歩いているときも、とにかく想像するようにしています。池井戸潤先生の世界に自分も入れるなんて、身の引き締まる思いですし、ひとつひとつのシーンを大事に演じたい」と意気込んでいる。

池井戸潤氏の原作小説をドラマ化。大泉洋がテレビ局のチーフプロデューサー役、山下智久が古豪・明誠学院大学の監督役を演じる。ランナー役で小林虎之介、奥智哉、庄司浩平、池田匡志、西野遼、水沢林太郎、荒木飛羽、齋藤璃佑、浅野竣哉、菅生新樹、樋之津琳太郎、相馬理、山崎雄大らが出演する。

◇旭 惟吹（あさひ・いぶき）

▼経歴 ２００３年７月３日、茨城県生まれ。２４年、１万３４６５人が参加した第３７ジュノン・スーパーボーイ・コンテストで最終候補（１５人）に入り、審査員特別賞を受賞

▼巨人ファン 好きな選手は吉川尚輝で「守備の安定感とチャンスに強い打撃が好き。毎試合、必ず試合結果をチェックします」

▼特技 ピアノ

▼大学の専攻 経営学科の会計ファイナンス

▼習慣 日焼け止めとスキンケア

▼目標の俳優 横浜流星

▼好きな映画 バック・トゥ・ザ・フューチャー

▼サイズ １８０センチ、５７キロ