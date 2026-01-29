巨人の公式マスコットガール「ＶＥＮＵＳ」の松崎さやさんが、ＳＨＡＲＰ台湾のＡＱＵＯＳスマートフォン年間アンバサダーに起用されることが２８日、明らかになった。現役の「ＶＥＮＵＳ」が球団以外の会社商品のアンバサダーに起用されるのは初めてとなる。

巨人はこれまでに３軍遠征やＯＢ戦を台湾で行っており、２４年３月には球団創設９０周年事業として台北ドームで親善試合を実施。昨年はマスコットの現地公演も行っており、日台の交友を深めてきた。松崎さんは今後アンバサダーとしてテレビＣＭやポスター、カタログなどのモデルとして活動し、台湾で行われる同社のイベントにも参加予定となっている。

２４年から「ＶＥＮＵＳ」のメンバーとして活動している松崎さんは「大変光栄に思っております。最初にお話をいただいた時は『夢かな？』と思うくらいとてもびっくりしました」とコメント。昨年は「ＶＥＮＵＳ」として２度台湾を訪れており、「行くたびに大好きになる台湾でお仕事ができることに本当に感動しています。チアの注目度がとても高い台湾でＡＱＵＯＳ携帯のアンバサダーとして活動することで、今度は私が日台の『ご縁』の架け橋にもなれるよう頑張っていきます」と言葉を並べた。