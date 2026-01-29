◆第３１回シルクロードＳ・Ｇ３（２月１日、京都・芝１２００メートル）追い切り＝１月２８日、栗東トレセン

キレッキレの伸び脚だ。アブキールベイは栗東・坂路で単走。終始馬なりだったが自然とギアを上げ、ゴールに向けて四肢を素早く回転させた。フットワークは軽快そのもので、５４秒３―１１秒８をマーク。坂口調教師は「時計面は求めず、気持ちよく走らせるようにしました。いい動きでしたね」と手応えを示した。

４１２キロでデビューした小柄な牝馬だが、昨秋からの成長が著しい。２走前のセントウルＳは１４キロ増で、前走の京阪杯は１６キロ増。今回もプラス体重で出走できる見込みだ。坂口師は「シルエットが大きくなり、筋肉量が増えた感じ。精神面で落ち着いているので、食べたものが実になっていると思います」と、心身両面の進化を実感する。

前回は６着だったが、悲観する内容ではない。指揮官は「もう少し前の位置で競馬をしたかった」と敗因を挙げるが、普段より後方の４角１２番手からでも、着実に前との差を詰めた。３歳時から、年長馬との対決でも大崩れはしていない。

２６年は中山金杯、日経新春杯、小倉牝馬Ｓ、アメリカＪＣＣで自身と同じ４歳馬が勝利。世代レベルの高さを示している。また、父ファインニードルも１８年にこのレースを勝っており、親子制覇もかかる一戦だ。「十分、勝負できると思います」とトレーナー。昨年に葵Ｓを勝った得意舞台で、４歳初戦を白星で飾る。（水納 愛美）