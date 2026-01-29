『ちるらん 新撰組鎮魂歌』スペシャルドラマ放送決定 最新ティザーも公開
俳優の山田裕貴が、土方歳三役で主演を務める、スペシャルドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』（TBS／U-NEXT）。3月26日、27日の2夜連続でスペシャルドラマ“江戸青春篇”を地上波放送、各夜放送終了後からU-NEXTにて配信、その後を描くドラマシリーズ“京都決戦篇”がU-NEXTにて独占配信、毎週金曜に最新話を更新していくことが決定した。
【個別カット】土方歳三・山田裕貴ら豪華キャストを紹介！
本作は、迫力あるタッチと圧倒的な画力が魅力の橋本エイジが漫画を担当し、『終末のワルキューレ』でも知られる梅村真也が原作で、幕末の京都を舞台に、最強のサムライ集団・新撰組の志士たちの荒々しくも熱い生き様を、ド派手なアクションと、史実に基づきながらも大胆な解釈で描いた人気コミック『ちるらん 新撰組鎮魂歌』を原作に初の実写化。
主人公の土方歳三を山田が、そのほか新撰組の志士たちを鈴木伸之、中村蒼、細田佳央太、上杉柊平、藤原季節、杉野遥亮、柳俊太郎、宮崎秋人（崎＝たつさき）、岩永ひひおという強烈な個性と実力を兼ね備えた若き実力派俳優陣が演じる。さらに、土方の宿敵であり盟友の「人斬り以蔵」こと岡田以蔵を中島健人が演じ、土方らに立ちはだかる“最強で最凶の宿敵”芹沢鴨を綾野剛が演じる。そのほか、奥野瑛太、高橋光臣、金子ノブアキ、安藤政信、桜井ユキといった多彩な俳優陣も出演する。
土方歳三が近藤勇という器と出会い、沖田総司、斉藤一といった強烈な個性を持った仲間たちと共に歴史に名を刻む“新撰組”をいかにして作り上げていったのか。時代の変革期に自らの生きる意味を問い、命を懸けるほどに熱く滾る覚悟を持って短くも鮮やかに生きた彼らの生き様と散り様、そして友情、裏切り、信念が交錯する彼らの物語を、現代的且つ艶やかで魅力的なキャラクター造形と史上最速とも評されるハイスピードな殺陣を交えて描く“ジャパニーズ・ソードアクション・エンターテインメント”となっている。
放送まで2ヶ月を切り、新たに公開となるシーンを含む最新ティザーを公開。会津藩・佐川官兵衛を加治将樹、長州藩・久坂玄瑞を渡辺大知、土佐藩・武市半平太を市川知宏、薩摩藩・中村半次郎を青柳翔、壬生浪士組の島田魁を長田拓郎、佐々木愛次郎を田中偉登、佐伯又三郎を濱正悟、間諜・山崎烝を前田旺志郎という、物語をより色濃くしていくキャラクターたちを個性の塊のような実力派俳優が演じることも明らかになった。
現代と同じく激動の時代であった幕末に生き、そして散った若者たちの物語が、友情・絆・信念・裏切りなどを交えながら描かれ、“ジャパニーズ・ソードアクション・エンターテインメント”の名に恥じぬ手に汗握る殺陣シーンや、壮大なスケールを感じさせる映像、そして観るものの心を揺さぶり滾らせる熱いドラマを届ける本作の全貌が少しずつ明らかになってきたが、本作では今後も更なるサプライズも用意されている。
