日本映画製作者連盟（映連）が28日、都内で新年記者発表会を開き、2025年の年間興行収入（興収）が、前年比32・6％増の2744億5200万円と、興収での発表を始めた2000年（平12）以降、最高記録を挙げたと発表した。島谷能成会長（73＝東宝会長）は「うれしいお知らせでございまして、新記録が生まれました」と報告。19年の2611億円が、それまでの最高だったが「飛躍的に向上した大豊作」と語った。

内訳は、邦画が前年比33・2％増の2075億6900万円で、洋画が同30・7％増の668億8300万円だった。邦画と洋画の割合は、75・6％対24・4％だった。入場人員も、前年比30・7％増の1億8875万6000人で、19年の1億9491万人に続く、歴代2位の記録だった。

興収10億円以上の作品は、前年より7作品増の38作品で、622億円増の1672億2000万円を記録。興収10億円以上の38作品のうち14作品、100億円以上の4作品のうち3作品をアニメが占めた。トップは、アニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」（外崎春雄監督）で391億40000万円。2位は実写日本映画興収記録を22年ぶりに塗り替えた「国宝」（李相日監督）で195億5000万円。両作品とも公開中だ。

島谷会長は「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」が、25年11月に邦画初の全世界興行収入1000億円を突破したことを紹介。続けて「国宝」が22日に発表された第98回米アカデミー賞のノミネートで、ヘアメークの豊川京子氏、歌舞伎メークの日比野直美氏、歌舞伎床山の西松忠氏が、日本作品として初めてメーキャップ・ヘアスタイリング賞でノミネートされたことも紹介し「2作品に共通することは、日本のコンテンツが世界で非常に高く評価され、成功を収めているということ。世界に進出する力があると改めて確信」と強調した。