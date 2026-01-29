Snow Man佐久間大介、『キルアオ』追加キャストに決定 おしゃぶりくわえたピンクヘアの暗殺者・古波鮫シン役【コメントあり】
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が、4月スタートのテレビアニメ『キルアオ』（テレビ東京ほか）のピンクヘアとおしゃぶりがトレードマークの暗殺者・古波鮫シンの声を務めることが発表された。
【画像】4月放送の『キルアオ』メインビジュアル
本作は、『黒子のバスケ』などで知られる漫画家・藤巻忠俊氏の同名漫画が原作。伝説の殺し屋として、どんな不可能な依頼もこなしてきた39歳の大狼十三がある日、謎の蜂に刺され13歳の姿になってしまったことから、中学校に通いさまざまな事件や殺し屋たちとのバトルに挑む“青春やり直し系”アクションコメディ。
“伝説の殺し屋”として知られる39歳の大狼十三（大人）役を武内駿輔、中学生になった十三役を三瓶由布子が務め、監督はアニメ『君に届け』シリーズや『GREAT PRETENDER』などで知られる鏑木ひろ氏、制作スタジオは『黒子のバスケ』をプロデューサーとして手がけた黒木類氏が率いるCUEが担当する。
佐久間は、中学校への潜入捜査を依頼された十三とともに、スリル満点なスクールライフを送る暗殺者・古波鮫シンを担当。シンは、中華系暗殺組織「魚缸（ユイガン）」所属のピンクヘアとおしゃぶりがトレードマークの一風変わった暗殺者。大のアニメ好きで知られ、今や声優としてアニメ作品に出演する佐久間は「シンのカッコいいけど、少し変。真面目なんだけど、少し変。な部分もしっかりと表現できるように魂込めて声を吹き込ませていただきます」と本作への意気込みをアピールした。
あわせて、アフレコの様子を捉えた特別ショットが公開された。マイク前で台本を片手に収録に臨むのは、シンとリンクした“ピンクヘア”の佐久間の姿。はたして、主人公の十三とどんなバトルを繰り広げるのか。
■古波鮫シン CV：佐久間大介
中華系暗殺組織「魚缸（ユイガン）」から蜜岡ノレンを狙って学校に派遣された殺し屋。おしゃぶりを失くすと極度にアガってしまい、人とまともにしゃべれなくなる。
【佐久間大介コメント全文】
「古波鮫シン」の声を担当させていただきます。佐久間大介です。『キルアオ』は本誌連載されていたときから読んでいて、そのときから一番好きなキャラが「古波鮫シン」だったので、オーディションのときから絶対につかみたい！と思い挑ませていただきました。そしてご縁があり「シン」の声を担当できることになりとてもうれしいです。シンのカッコいいけど、少し変。真面目なんだけど、少し変。な部分もしっかりと表現できるように魂込めて声を吹き込ませていただきます。よろしくお願いします。
