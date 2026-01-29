俳優旭惟吹（22）が、26年10月放送予定の日本テレビ系ドラマ「俺たちの箱根駅伝」にランナーとして出演することが29日、発表された。

同作は作家池井戸潤氏の小説が原作。箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担うテレビ局の舞台裏を描く。

主演は大泉洋（52）で、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」チーフプロデューサー役。また。明誠学院大学陸上競技部の新監督を山下智久（40）が演じる。

同局は駅伝のように連日、ランナーのキャストを発表しており、今回、旭の東京中央大学3年生・渡瀬拓役を発表。旭は24年「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」で審査員特別賞を受賞し、今後の活躍が期待される注目の若手だ。

演じる渡瀬は、淡々と自分のペースで走りを刻める3年生。就寝時にはパックもする美容男子。スイーツやカフェ情報をSNSで発信もしており「かわいい」と女性ファンの人気も高いという設定だ。

「出演が決まって、とてもうれしかったのと同時に不安もありました」。だが、「この作品でもう一段階成長したいとも思いました」と決意を示した

演じるにあたり、「とにかく想像力を働かせています」とし、「ランナーの方はどういう思いで走っているのか、ラストスパートをかけるときはどういう気持ちなのか、走っているときも、歩いているときも、とにかく想像するようにしています」。

「池井戸潤先生の世界に自分も入れるなんて身の引き締まる思いです」とし、「ひとつひとつのシーンを大事に演じたいと思っています」と意気込んだ。

同時に、品川工業大学4年生・諌山天馬役に菅生新樹（26）、東邦経済大学3年生・村井大地役に樋之津琳太郎（26）、多摩塾大学4年生・峰岸蓮役に相馬理（29）、関東中央大学1年生・咲山巧役に山崎雄大（19）を発表した。