『俺たちの箱根駅伝』学生キャスト第3弾5人発表 旭惟吹「池井戸潤先生の世界に自分も入れるなんて身の引き締まる思い」
俳優の大泉洋が主演を務める日本テレビ系10月期連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』に出演する学生キャスト第3弾が29日、発表された。新たに菅生新樹、樋之津琳太郎、相馬理、山崎雄大、旭惟吹の5人が箱根駅伝に挑む学生ランナー役として参加する。
【写真】「一つひとつのシーンを大事に」渡瀬拓役の旭惟吹
本作は、池井戸潤氏が十余年の歳月をかけて執筆した同名小説が原作。日本の正月の風物詩として親しまれる箱根駅伝を舞台に、2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学陸上競技部の再起と、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」の舞台裏という2つの軸で物語が描かれる。学生たちが限界に挑む走りと、それを14時間以上にわたり伝えるテレビ局スタッフの闘いが同時進行で展開される。
大泉は、箱根駅伝中継を担う「大日テレビ」のチーフプロデューサー役を担当。明誠学院大学陸上競技部の新監督・甲斐真人役を山下智久が演じる。学生役キャストは4日連続で発表されており、今回が第3弾となる。
第3弾として名を連ねたのは、実力派若手俳優5人。菅生新樹は、WOWOWドラマ・池井戸潤スペシャル『かばん屋の相続』や、テレビ東京系『人は見た目じゃないと思ってた。』で主演を務めるなど、着実に存在感を高めており、品川工業大学4年生・諌山天馬役を演じる。樋之津琳太郎は、2020年に応募数史上最多の中からグランプリを獲得し、『MEN’S NON-NO』専属モデルとして活躍する一方、俳優としても注目を集めており、東邦経済大学3年生・村井大地役に起用された。
元商社マンという異色の経歴を持ち、テレビ朝日系『爆上戦隊ブンブンジャー』などで注目を浴びる相馬理は、多摩塾大学4年生・峰岸蓮役。日本テレビ系『ちはやふる−めぐり−』での好演が記憶に新しい山崎雄大は、関東中央大学1年生・咲山巧役を演じる。さらに、2024年のジュノン・スーパーボーイ・コンテストで審査員特別賞を受賞した旭惟吹が、東京中央大学3年生・渡瀬拓役として出演する。
【コメント全文】
■菅生新樹（諌山天馬役）
出演が決まったときは一番にうれしさがあり、その次には今よりも12キロぐらい体重が重かったので「やばい！間に合うか？やらなきゃ！」とすぐにスイッチが入りました。最初は練習についていけませんでしたが、合宿では遅れることなくみんなと走れて、今はタイムが伸びることの喜びを感じています。
読み合わせでは「あ、そうだお芝居するんだ」って思うほど（笑）、長期間何度も練習会をしてきて走ることに関してのチームワークには自信があります。芝居はこれから始まる撮影の現場で作り上げていきます。伝統ある箱根駅伝のすばらしさを伝えるために頑張ります！
■樋之津琳太郎（村井大地役）
元々原作を読んでいたので、ドラマ化されると知ってすごくうれしかったです。自分の出演が決まった時はとても夢見心地でした。僕の演じる村井大地は、思慮深くストイックなキャラクターなので、僕自身も日々の生活の中で些細なことにも意味や理由を持たせ、考えて暮らすことを大切にしています。誰かのために自分も頑張ろうと思える仲間がいることは、ものすごく恵まれた環境だと感じています。チームの皆だけでなく、撮影スタッフさんやケアしてくださるサポートチームの皆さんも含めて、本当に「ワンチーム」になっているなと思います。
■相馬理（峰岸蓮役）
池井戸潤先生の作品をいろいろ見ていたからこそ、出演が決まった時は喜びとともに「しっかりやらなきゃ」と覚悟を持ちました。ややナルシストな峰岸蓮という役を演じるためにも、自分を観察もするようになりました。みんなとも最初は個人個人だったのが、練習会を重ねるごとにチームとして仕上がってきていて、すごくうれしかったですね。なんだか学生時代を思い出しました。またコーチはじめスタッフの方が、本当に一人ひとりに手厚いサポートをしてくださったので、みんなちゃんと身体づくりもできてトレーニングに励めたと思います。
■山崎雄大（咲山巧役）
出演が決まった時は、うれしかったのはもちろん、歴史ある箱根駅伝のドラマに携わる責任を感じいつの間にか泣いていました。年齢が一番年下で不安なことが多かったのですが、みなさんが練習や体づくりのことなど、たくさん相談にのってくださり、スタッフさんをはじめ全員でひとつのチームだと感じました。“1人じゃない”と思えたことでますます練習に力が入り、改めて、チームの一員として参加できることを幸せに感じています。
■旭惟吹（渡瀬拓役）
出演が決まって、とてもうれしかったのと同時に不安もありました。でもこの作品でもう一段階成長したいとも思いました。渡瀬拓役を演じるにあたり、とにかく想像力を働かせています。ランナーの方は、どういう思いで走っているのか、ラストスパートをかけるときはどういう気持ちなのか、走っているときも、歩いているときも、とにかく想像するようにしています。池井戸潤先生の世界に自分も入れるなんて身の引き締まる思いですし、一つひとつのシーンを大事に演じたいと思っています。
