PERSONZ¡¢½é¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖRELOAD BEST¡×È¯Çä¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¡È´ñÀ×¡É¡×
80Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é90Ç¯Âå¤Ë·ü¤±¤Æ¤Î¥Ð¥ó¥É¥Ö¡¼¥à¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢PERSONZ¡Ê¥Ñ¡¼¥½¥ó¥º¡Ë¤¬¡¢3·î18Æü¤Ë½é¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖRELOAD BEST¡Ê¥ê¥í¡¼¥É¡¦¥Ù¥¹¥È¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
TBS¥É¥é¥Þ¡Ö¥Þ¥Þ¥Ï¥Ï¡¦¥Ö¥®¡×¤Î¼çÂê²Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿1989Ç¯¡ÊÊ¿¸µ¡Ë¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖDEAR FRIENDS¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÁ´¶Ê¤òºÆ¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡£¿·¶Ê¡ÖDISCOVER JAPAN 47¡×¤â²Ã¤¨¤¿Á´11¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£ÄÌ¾ïÈÇ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢2·î11Æü¤Þ¤ÇÍ½Ìó¼õÃíÀ¸»º¤Î¹ë²ÚÈÇ¡ÊVAP¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¡Ë¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎJILL¡Ê65¡Ë¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥É¤Ç¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºÆÏ¿²»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ºî¶È¤ò¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï·è¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ä¹¤¯³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¿ô½½Ç¯Á°¤ËÏ¿²»¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤¬º£¤âÁ¯¤ä¤«¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·ëÀ®Åö»þ¤ÈÆ±¤¸¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤³¤Î¾ò·ï¤¬¤½¤í¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡È´ñÀ×¡É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£PERSONZ¤Î¼î¶Ì¤Î³Ú¶Ê¤ò¡Èº£¤Î²»¡É¤ÇºÆÏ¿²»¤·¤¿¤Î¤¬¡ØRELOAD BEST¡Ù¤Ç¤¹¡£·îÆü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â¡¢³Ú¶Ê¤È¶¦¤Ë¥Ð¥ó¥É¤¬À¸¤À¸¤¤Èµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¹¡×¡£
¤µ¤é¤Ë4·î17Æü¤Î¿ÀÆàÀî¸ø±é¤«¤é11·î3Æü¤ÎÏÂ²Î»³¸ø±é¤Þ¤Ç¡¢½é¤ÎÁ´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼¡ÖPERSONZ RELOAD TOUR DISCOVER JAPAN 47¡×¤ò³«ºÅ¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÌ¤Æ§¤À¤Ã¤¿Åçº¬¡¢Ä»¼è¤â´Þ¤á¤ÆÁ´52¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¡£
JILL¤Ï¡Ö¡ØRELOAD BEST¡Ù¤ò·È¤¨¡¢PERSONZ¤ÏÁ´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ò½ä¤ë¥Ä¥¢¡¼¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡£89¡¢90Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¡¢50ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ä¥¢¡¼¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£PERSONZ¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¸¶ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÚÃÏ¤ä¡¢¿ô½½Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦³¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¶Ê¡ØDISCOVER JAPAN 47¡Ù¤Ë¹þ¤á¤¿¡Ø¤¿¤À¤¤¤Þ¡Ù¤È¸À¤¨¤Ð¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ì½ê¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
PERSONZ¤Ï1984Ç¯¡Ê¾¼59¡Ë6·î¤Ë¥Ü¡¼¥«¥ëJILL¡¢¥®¥¿¡¼ËÜÅÄµ£¡Ê64¡Ë¡¢¥Ù¡¼¥¹ÅÏîµ¹×¡Ê62¡Ë¥É¥é¥àÆ£ÅÄÊÙ¡Ê63¡Ë¤Ç·ëÀ®¡£¸½ºß¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£