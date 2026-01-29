¡ÖÎÉ¤¤È½ÃÇ¤À¡×¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤ÎÂåÉ½¼ÂàÊóÆ»¤Ë¥á¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¥ó´¿´î¤â¡Ä¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤ë¤±¤ÉºÇ°¤À¡£¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¥Ó¥·¥§¥Ã¥ÈÂåÉ½¼Âà¤ÎÊóÆ»¤ËÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¥Ü¡¼¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤¬¡¢Âç²ñÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤ë¤È³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥¬¥Ã¥¯¥ê¡Ä¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤ËÍá¤Ó¤¿ÀèÀ©3¥é¥ó¤Î¥·¡¼¥ó
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÊüÁ÷¶É¡ØESPN Brasil¡Ù¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö1·î27Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢ÌîµåWBC¤ÇºÇÂç¤Î¥¹¥¿¡¼¤ò·ç¤¯¤³¤È¤Ë¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òÇÛ¿®¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢Åö½é¡¢¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤Ï¼«¿È2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëWBC½Ð¾ì¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºòµ¨½ªÈ×¤ËÉé¤Ã¤¿º¸É¨¤Î²ø²æ¤Î±Æ¶Á¤ä¡¢1·î¤Ë¿·Å·ÃÏ¤È¤Ê¤ë¥á¥Ã¥Ä¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ò¼Âà¤·¤¿¤ÈÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Ç¤Ï¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤¬¿·¤¿¤Ë»°ÎÝ¤ò¼é¤ë¹½ÁÛ¤¬¤¢¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤âÎ®¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡ØESPN Brasil¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÉé½ýÌÀ¤±¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿·¤¿¤Ê¼éÈ÷°ÌÃÖ¤Ø¤Î½àÈ÷¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤Ï3·î¤«¤é¸ø¼°Àï¤ËÎ×¤à¤è¤ê¤â¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Ç¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëºÇÂç¤ÎÌÜ¶ÌÁª¼ê¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤Î·ç¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¶¯ÂÇ¼ÔÉÔÂ¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò¤µ¤é¤ËÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î¡ÈÀïÎÏ¥À¥¦¥ó¡É¤òÃ²¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤ÎWBC·ç¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅöÁ³¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¥Õ¥¡¥ó¤âÍîÃÀ¤ÎÍÍ»Ò¤À¡£SNS¾å¤ÎÈ¿±þ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¤±¤É¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Î¤¿¤á¤Ë·ò¹¯¤òÊÝ¤Ä¤Î¤¬ºÇÍ¥Àè¤À¤í¤¦¡×¤È·èÃÇ¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤¹À¼¤ÎÂ¾¡¢¡Ö¡Ê»ö¾ð¤Ï¡ËÊ¬¤«¤ë¤±¤É¡¢ºÇ°¤À¡£WBC¤ÇÈà¤ò¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¡Ö·ë¶É¡¢¤¤¤Ä¤â¥á¥Ã¥Ä¤À¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¿¼¤ÊÅê¹Æ¤âÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥á¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¼Âà¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Èô¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¡ÖÎÉ¤¤È½ÃÇ¤À¡×¡Ö¤³¤ì¤Ç3ÎÝ¤ÇÎý½¬¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Â¿¤¯¤È¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÅê¹Æ¤ÎÂ¾¡¢¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤ÎÁª¼ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆWBC¤«¤éÅ±Âà¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤Î¼çÄ¥¤âÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡ÂåÉ½ÉÔ»²²Ã¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄË¼ê¤À¤¬¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤È¤âÂª¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤â¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¿¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î½ÉÌ¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]