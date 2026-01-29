女優伊藤沙莉（31）が主演したNHK連続テレビ小説「虎に翼」が、来年公開で映画化されることが28日、東宝などから発表された。

東宝の公式X（旧ツイッター）では「虎に翼 映画化決定！」と記し、「劇場版『虎に翼』」のタイトルで、ドラマでヒロイン猪爪寅子を演じた伊藤が引き続き主演と伝えた。内容については「寅子が“最後の事件”に挑む！NHKの連続テレビ小説『虎に翼』が、完全オリジナルストーリーで劇場映画として帰ってきます！」とした。

監督は梛川善郎氏、脚本はドラマと同じ吉田恵里香氏、音楽は森優太氏が担当する。

この発表を受け、伊藤の共演者たちもSNSで反応をした。

寅子の女学校の同級生で、寅子の兄と結婚し義姉となった米谷（猪爪）花江を演じた森田望智（29）はXで東宝の公式を引用し「トラちゃ〜ん」とつづり、ハートマークを3つ並べて投稿した。

弁護士・轟太一役の戸塚純貴（33）はインスタグラムで脚本の吉田恵里香氏の投稿をリポストし「素敵な時間をお約束」、劇場版「虎に翼」公式を引用し「やっほーーーー」と思いを記した。

甘い物が大好きな裁判官・桂場等一郎を演じた松山ケンイチ（40）は自身のXで、東宝の公式を引用し「はて！？」とつづった。