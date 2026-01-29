優れた燃費と使い勝手を両立

ホンダは、使い勝手の良さが特徴の原付二種スクーター「リード125」の新型モデルを、2026年1月29日に発売します。

このモデルの大きな特徴は、日常の利便性を高める豊富な装備にあります。シート下には37Lという大容量のラゲッジボックスが確保されており、内部にはLED照明も設置されています。

また、モバイル機器の充電に便利なUSBソケットや、スマートキーシステム、大型フックなどが標準で装備されています。

パワートレインには、排気量124ccの「e-SP+」エンジンが採用され、49.3km／Lという優れた燃費性能を達成しています。さらに、停車時の燃料消費や騒音、排出ガスを抑制するアイドリングストップ機能も搭載し、高い経済性と環境性能を両立させています。

また、左レバーの操作だけで前後のブレーキに制動力を適切に配分するコンビブレーキシステムや、視認性に優れた大型液晶メーターも備わっています。

外観においては、2025年モデル変換時にハンドルカバーやフロントカバー周りの部品、側面の車名ロゴのデザインが変更され、より洗練された印象を与えています。

新型モデルでは、ボディカラーとして日常を彩る「キャンディーラスターレッド」と、上質な雰囲気を持つ「バニラホワイト」を新たに設定。継続して販売される「ポセイドンブラックメタリック」を加えた、全3色のラインナップとなりました。

充実した装備と優れた経済性で、日々の移動を支える一台として活躍するリード125の価格（消費税込）は35万2000円です。