ＷＢＣ組が続々と調整を進めている。巨人・大勢投手（２６）は宮崎の合同自主トレでブルペン入り。侍ジャパン合宿へ“アドバイザー”として訪れるパドレス・ダルビッシュ有投手（３９）との再会を心待ちにした。

大勢は、濃密な日々を思い返しながら、右腕に力を込めた。ダルビッシュが侍ジャパンの事前合宿で“臨時アドバイザー”を務める知らせを受け「驚きとうれしい気持ちですね」と目を輝かせた。前回２３年大会でも、事前合宿前から合同で練習を行い、多くを学んだ。「本当に心強い存在の方だったので、いろんなことを聞いて、いろんなことを吸収して本番に臨めたらなって思っています」。頼もしいベテラン右腕の存在を喜んだ。

よりベストな状態を追い求めている。合同自主トレ初日はＷＢＣ球を使って早速ブルペン入り。「フォークが滑る。落ちないなって印象です」とボールの違いを感じながらも「小手先でやっていると体に負担がくるので、縫い目を変えたりして、どういう変化が出るかっていうのを確認しました」。握りを変えながら投げ、「どうアジャストしていくか、というところ。田中将大さんとか、今永さんとかメジャーでやられた方にいろんなことを聞いて試している感じです」と試行錯誤している。

菅野や岡本はいるが現巨人選手でただ１人の侍ジャパン入り。「日本を背負ってやるので、恥じないプレーをしないといけないなって気持ちです」。全てを経験に変えながら、世界の頂点をつかむ。（水上 智恵）