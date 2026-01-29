NY株式28日（NY時間15:09）（日本時間05:09）
ダウ平均　　　49022.93（+19.52　+0.04%）
ナスダック　　　23887.27（+70.17　+0.29%）
CME日経平均先物　53865（大証終比：+165　+0.31%）

欧州株式28日終値
英FT100　 10154.43（-53.37　-0.52%）
独DAX　 24822.79（-71.65　-0.29%）
仏CAC40　 8066.68（-86.14　-1.06%）

米国債利回り
2年債　 　3.581（+0.008）
10年債　 　4.247（+0.004）
30年債　 　4.858（-0.001）
期待インフレ率　 　2.352（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.857（-0.018）
英　国　　4.544（+0.019）
カナダ　　3.424（+0.006）
豪　州　　4.814（-0.030）
日　本　　2.234（-0.048）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝63.40（+1.01　+1.62%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5360.10（+239.50　+4.68%）

ビットコイン（ドル）
89429.13（+471.40　+0.53%）
（円建・参考値）
1372万9160円（+72369　+0.53%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ