ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は小幅高 シカゴ日経平均先物は５万３８６５円
NY株式28日（NY時間15:09）（日本時間05:09）
ダウ平均 49022.93（+19.52 +0.04%）
ナスダック 23887.27（+70.17 +0.29%）
CME日経平均先物 53865（大証終比：+165 +0.31%）
欧州株式28日終値
英FT100 10154.43（-53.37 -0.52%）
独DAX 24822.79（-71.65 -0.29%）
仏CAC40 8066.68（-86.14 -1.06%）
米国債利回り
2年債 3.581（+0.008）
10年債 4.247（+0.004）
30年債 4.858（-0.001）
期待インフレ率 2.352（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.857（-0.018）
英 国 4.544（+0.019）
カナダ 3.424（+0.006）
豪 州 4.814（-0.030）
日 本 2.234（-0.048）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝63.40（+1.01 +1.62%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5360.10（+239.50 +4.68%）
ビットコイン（ドル）
89429.13（+471.40 +0.53%）
（円建・参考値）
1372万9160円（+72369 +0.53%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49022.93（+19.52 +0.04%）
ナスダック 23887.27（+70.17 +0.29%）
CME日経平均先物 53865（大証終比：+165 +0.31%）
欧州株式28日終値
英FT100 10154.43（-53.37 -0.52%）
独DAX 24822.79（-71.65 -0.29%）
仏CAC40 8066.68（-86.14 -1.06%）
米国債利回り
2年債 3.581（+0.008）
10年債 4.247（+0.004）
30年債 4.858（-0.001）
期待インフレ率 2.352（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.857（-0.018）
英 国 4.544（+0.019）
カナダ 3.424（+0.006）
豪 州 4.814（-0.030）
日 本 2.234（-0.048）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝63.40（+1.01 +1.62%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5360.10（+239.50 +4.68%）
ビットコイン（ドル）
89429.13（+471.40 +0.53%）
（円建・参考値）
1372万9160円（+72369 +0.53%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ