FP（ファイナンシャルプランナー）と宅建（宅地建物取引士）の資格を持つ芸人とは、ザブングル加藤のこと。2021年のコンビ解散後は、お笑いを本業としながら、消防設備士としても働き、「手取り20万円台からはじめる3000万円貯金術大全」という本を出すほど芸能界屈指の節約家として知られている。番組ではそんなザブングル加藤の節約ルーティンに密着した。

お昼に収録を終えた後、自宅まで１時間半の道のりを歩いて帰るという加藤。この距離をタクシーに乗ると約3000円かかるが、１時間半歩けば無料。健康にもなり、歩いていると考え事も整理でき、１石３鳥だという。急いでいる時は電車を使うが、２路線かかる時でも１路線だけにすることで電車賃が半額ぐらいになるのだとか。

ここまで節約する理由について、「一番は老後を安心して生きたいから」と話す加藤。お金で周りに迷惑をかけないために貯金をしているのだという。水はペットボトルに入れた水道水を飲むことで月3000円の節約。携帯代は月1000円。サブスク（定額制サービス）は一切入っていないと語る。

立ち寄ったスーパーでは、「惣菜を買うのは家族の誕生日の時だけ」と話し、カット野菜は買わない、有洗米を洗わずに炊飯、飲料はコンビニではなくスーパーで買うなどの節約術を披露した加藤。自宅付近に到着すると公園のトイレで大を済ませ、これで月50円の節約になっていると明かした。

現在は３LDKの一軒家に家族４人で暮らしている加藤。帰宅すると、階段を昇った２階入口にストッパーを置き、階下からの冷気を防止。窓はプラスチック段ボールで断熱するなどの節約術を披露。暖房の温度は18℃に設定。標準の20℃より１℃下がるごとに消費電力が10％下がり、月1000円の節約になっていることが明かされた。

さらにFP２級の資格はブックオフで買った本で勉強しただけで合格したと語る加藤。テレビに出る時は白いＴシャツと決めていて、服はセールの時にまとめ買い。風呂の水は３日間同じ、お風呂で身体は洗わないのでボディソープは使わないと驚きのルーティンを告白した。ちなみに加藤の節約をすべて真似した場合、月37,532円、年間で約45万円も節約になるそう。皆さんも試してみては？

なお、このザブングル加藤の節約術は、1月28日に放送されたバラエティ番組「これ余談なんですけど・・・」で明かされた。