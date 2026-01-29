佐野勇斗、絶体絶命の大ピンチシーン！大暴走…危険な単独調査で窮地に＜おコメの女＞

松嶋菜々子主演の社会派痛快エンタメドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』。

本日1月29日（木）、同ドラマの第4話が放送される。

東京国税局資料調査課（通称・コメ）内に新設されたドラマオリジナルの部署・複雑国税事案処理室（通称・ザッコク）を舞台に、松嶋演じる敏腕国税調査官・米田正子が、個性あふれる仲間たちと悪徳脱税者を成敗していく本作。

第1〜3話の見逃し配信再生数が793万を突破（※再生数：7,936,249／TVer DATA MARKETINGにて算出、期間：1月8日〜1月27日）するなど毎話大反響。今後の展開にますます期待が高まっている。

本日放送の第4話でザッコクが追うことになるのは、“顔の見えない敵”。

お米を愛する仲間のひとり・宮城真由美（堀内敬子）から、会社員をだまして所得税の不正還付を指南するフィッシング詐欺の情報を得た正子。

虚偽申告する寸前の真由美を止めた正子は、この手口にだまされた多くの人々が不正還付に手を染めているのではないかと疑い始める。しかも、真由美は笹野耕一（佐野勇斗）の母親！ それを知ったザッコクメンバーは驚きを隠せず…。

いざ本格的に調査を始めたものの、詐欺グループは連絡先や相談料の振込口座を頻繁に変えていることがわかり、追跡するのは困難。敵の実態がつかめず頭を抱える正子に、笹野は真由美に協力を依頼して、還付金の不正申告をすると見せかけたオトリ作戦を決行しようと進言する。

そんな笹野の冷静さを欠いた言葉に危うさを感じた正子は、調査の一時中断を決定して…。

しかし、諦めきれない笹野は、ひそかに単独調査を開始。すると、それに感づいた詐欺グループに拉致されてしまう。

ここにきて、笹野が絶体絶命の大ピンチ。正子らザッコクメンバーは、一致団結して笹野の救出に向かうのだが…。

親子役から10年ぶりの共演で話題の松嶋＆佐野が挑むスリリングな救出劇と、主婦やサラリーマンも他人事ではない“不正還付”のリアル。今回も悪党を痛快にぶった斬るザッコクチームの活躍に注目だ。