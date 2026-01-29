髙石あかりがヒロインを務めるNHK連続テレビ小説『ばけばけ』が現在放送中。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。

第17週、松江の人気者になったトキ（髙石あかり）との間にわだかまりを抱えていたサワ（円井わん）に、庄田多吉（濱正悟）という“春”がやってくる。庄田は松江の秀才で、錦織友一（吉沢亮）の古くからの友人。「大盤石」と呼ばれる錦織に対して、「半分弱」と自称する爽やかな青年だ。

制作統括の橋爪國臣は「庄田の人物造形はオリジナルですが、本庄太一郎という人物を参考にはしています」とキャラクター設定の背景を語る。

「錦織のモデルである西田千太郎と同じく松江市雑賀町の出身で、2人はほぼ同年代。雑賀町の小学校、松江中学校で学び、同時期に松江中学校で一緒に働いていました。教員になるために上京して、一緒に試験を受けに行くという展開は、ドラマでも採用させてもらっています。将来的に立派な教育者になっていく方なんですが、実際には論文などを見る限り庄田とはまったく違う人物です。キャラクターではなく、あくまで生き方だけを参考にさせていただきました」

庄田はトキが銀二郎（寛一郎）を追いかけ向かった東京編にも登場しているが、「過去に一度トキと会わせておいて、しばらくして再会する、という仕組みを最初から考えていました」と説明。その時点で脚本のすべてが定まっていたわけではなかったが、キャラクター自体は当初からブレていないという。

「庄田自身は、女性経験が少ないちょっと奥手な男だと思うんです。きっと世間からすると超優秀だけど、その上に錦織というさらに優秀な人がいて、“自分自身がトップだったわけではない”という引け目もあった。そんなことにもがき苦しみながらも、ずっとキラキラと光っている人で。悪いところのない、素直な青年なんだなと伝わってくる人物だと思っています」

加えて、「演じ方によっては腹に一物抱えている男にも見せることができる役ですが、そういう男がサワや錦織に近寄っていくとなると、別のドラマが始まってしまう。あくまで純粋な男がやって来ることによって、周りの状況が際立っていくように見せたかった」とし、「それをきちんと体現していただける人をキャスティングできた」と自信を見せる。

演じる濱正悟は、オーディションではなくオファーで決定した。濱の印象を聞くと、橋爪は「いい男ですよね」と即答。「すごく好青年だし、『きっとこの人、いい人なんだろうな』と伝わってくる。その人柄が芝居にも出ていると思います」と評価する。

「濱さんが初めてスタジオに来た日に、彼がどう見えるかなと思ったんです。すごく整っているし、落ち着いてるし、ニュートラルなお芝居をする方なので、『ばけばけ』の中に入った時にどう見えるんだろうと。でも、実際にスタジオでお芝居を見たら、とてもよくて。素直で一直線に見えて、庄田という役にぴったりだなと安心しました」

一方、濱自身も庄田役に不安を持っていたといい、橋爪は「庄田は登場シーンがそんなに多くはないですし、生い立ちはほとんど描かれていません。僕も余白の多いキャラクターだと思っていたし、濱さんも『どの方向で芝居をしたらいいんでしょうか』と迷われていて。ですから、最初にお会いした時に『こういう男にしてください』と、僕らが思い描いた庄田像についてきちんとお話させてもらいました」と振り返る。

「濱さん自身は、今までちょっと悪いキャラクターを演じることが多かったらしくて、『これだけまっさらな人を演じるのは、自分にとって新鮮です』とおっしゃっていました。『そういう男を演じるのはすごく心配です』とも言っていましたけど、むしろそういう真っさらな男こそ、彼自身が本来持っているものに通じるのでは、と思いながら見ていました。サワと散歩するシーンでも、食事をするシーンでも、嫌味のない感じがすごくいいですよね」

非の打ちどころがないほどの“いい男”庄田と、サワの恋の行方はどうなるのか。濱の人柄がにじむ好演と、後半に向けて動き出す物語に注目したい。（文＝nakamura omame）