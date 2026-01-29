アーセナルvsカイラト スタメン発表
[1.28 欧州CLリーグフェーズ第8節](エミレーツ スタジアム)
※29:00開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
MF 29 カイ・ハバーツ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
FW 20 ノニ・マドゥエケ
控え
GK 35 トミー・セットフェード
GK 78 ジャック・ポーター
DF 5 ピエロ・インカピエ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 89 M. Salmon
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 72 I. Ibrahim
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 81 B. Bailey-Joseph
監督
ミケル・アルテタ
[カイラト]
先発
GK 77 T. Anarbekov
DF 14 アレクサンドル・マーチョノヴィッチ
DF 25 A. Shirobokov
DF 80 E. Sorokin
MF 3 Luís Mata
MF 6 A. Sadybekov
MF 18 D. Glazer
MF 20 E. Tapalov
FW 7 Jorginho
FW 24 A. Mrynskiy
FW 26 Edmilson
控え
GK 41 D. Buch
GK 82 S. Kalmurza
DF 4 D. Kasabulat
DF 5 L. Kurgin
MF 33 J. Stanojev
MF 55 V. Gromyko
FW 89 R. Bagdat
FW 99 Ricardinho
監督
Rafael Urazbakhtin
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
