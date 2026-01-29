[1.28 欧州CLリーグフェーズ第8節](エミレーツ スタジアム)

※29:00開始

<出場メンバー>

[アーセナル]

先発

GK 13 ケパ・アリサバラガ

DF 3 クリスティアン・モスケラ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 16 クリスティアン・ノアゴール

MF 29 カイ・ハバーツ

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 14 ビクトル・ギェケレシュ

FW 20 ノニ・マドゥエケ

控え

GK 35 トミー・セットフェード

GK 78 ジャック・ポーター

DF 5 ピエロ・インカピエ

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 89 M. Salmon

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 36 マルティン・スビメンディ

MF 72 I. Ibrahim

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 81 B. Bailey-Joseph

監督

ミケル・アルテタ

[カイラト]

先発

GK 77 T. Anarbekov

DF 14 アレクサンドル・マーチョノヴィッチ

DF 25 A. Shirobokov

DF 80 E. Sorokin

MF 3 Luís Mata

MF 6 A. Sadybekov

MF 18 D. Glazer

MF 20 E. Tapalov

FW 7 Jorginho

FW 24 A. Mrynskiy

FW 26 Edmilson

控え

GK 41 D. Buch

GK 82 S. Kalmurza

DF 4 D. Kasabulat

DF 5 L. Kurgin

MF 33 J. Stanojev

MF 55 V. Gromyko

FW 89 R. Bagdat

FW 99 Ricardinho

監督

Rafael Urazbakhtin

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります