ナポリvsチェルシー スタメン発表
[1.28 欧州CLリーグフェーズ第8節](サン・パオロ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[ナポリ]
先発
GK 1 アレックス・メレト
DF 4 アレッサンドロ・ボンジョルノ
DF 5 フアン・ジェズス
DF 22 ジョバンニ・ディ・ロレンツォ
MF 8 スコット・マクトミネイ
MF 17 マティアス・オリベラ
MF 20 エリフ・エルマス
MF 26 アントニオ・ベルガラ
MF 37 レオナルド・スピナッツォーラ
MF 68 スタニスラフ・ロボツカ
FW 19 ラスムス・ホイルンド
控え
GK 14 ニキータ・コンティーニ
GK 61 D. Spinelli
DF 3 ミゲル・グティエレス
DF 31 サム・ベウケマ
DF 56 C. Garofalo
MF 52 E. De Chiara
FW 9 ロメル・ルカク
監督
アントニオ・コンテ
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 24 リース・ジェームズ
DF 27 マロ・グスト
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
MF 7 ペドロ・ネト
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 17 アンドレイ・サントス
MF 25 モイセス・カイセド
MF 41 エステバン
FW 20 ジョアン・ペドロ
控え
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
GK 50 マックス・メリック
DF 5 ブノワ・バディアシル
DF 21 ヨレル・ハト
DF 23 トレボ・チャロバー
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
MF 10 コール・パーマー
FW 9 リアム・デラップ
FW 11 ジェイミー・バイノー・ギテンス
FW 32 タイリーク・ジョージ
FW 38 マルク・ギウ
FW 49 アレハンドロ・ガルナチョ
監督
リアム ロシニア
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
