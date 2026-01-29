バルセロナvsコペンハーゲン スタメン発表
[1.28 欧州CLリーグフェーズ第8節](カンプ・ノウ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 13 ジョアン・ガルシア
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 18 ジェラール・マルティン
DF 23 ジュール・クンデ
MF 10 ラミネ・ヤマル
MF 11 ラフィーニャ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 20 ダニ・オルモ
MF 24 エリック・ガルシア
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 31 ディエゴ・コッヘン
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 26 ジョフレ・トレンツ
MF 17 マルク・カサド
MF 22 マルク・ベルナル
MF 43 Tomás Marqués
FW 7 フェラン・トーレス
FW 14 マーカス・ラッシュフォード
FW 28 ルーニー・バルドグジ
監督
ハンジ・フリック
[コペンハーゲン]
先発
GK 1 D. Kotarski
DF 5 Gabriel Pereira
DF 6 P. Hatzidiakos
DF 15 マルコス ロペス
DF 20 鈴木淳之介
DF 24 ビルゲル メルリング
MF 10 モハメド・エルユヌシ
MF 11 ヨルダン・ラーション
MF 30 E. Achouri
MF 36 W. Clem
FW 39 V. Daðason
控え
GK 31 ルナル・アレックス・ルナルソン
GK 61 O. Buur
DF 4 M. Garan'anga
DF 42 G. Ankamafio
MF 7 ヴィクトル クラエソン
MF 16 Robert Silva
MF 21 M. Madsen
MF 29 J. Moalem
MF 38 O. Højer
FW 9 ユスファ・ムココ
FW 49 L. West
監督
Jacob Neestrup Hansen
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります