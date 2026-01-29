[1.28 欧州CLリーグフェーズ第8節](カンプ・ノウ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[バルセロナ]

先発

GK 13 ジョアン・ガルシア

DF 3 アレックス・バルデ

DF 5 パウ・クバルシ

DF 18 ジェラール・マルティン

DF 23 ジュール・クンデ

MF 10 ラミネ・ヤマル

MF 11 ラフィーニャ

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 20 ダニ・オルモ

MF 24 エリック・ガルシア

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

控え

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

GK 31 ディエゴ・コッヘン

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 26 ジョフレ・トレンツ

MF 17 マルク・カサド

MF 22 マルク・ベルナル

MF 43 Tomás Marqués

FW 7 フェラン・トーレス

FW 14 マーカス・ラッシュフォード

FW 28 ルーニー・バルドグジ

監督

ハンジ・フリック

[コペンハーゲン]

先発

GK 1 D. Kotarski

DF 5 Gabriel Pereira

DF 6 P. Hatzidiakos

DF 15 マルコス ロペス

DF 20 鈴木淳之介

DF 24 ビルゲル メルリング

MF 10 モハメド・エルユヌシ

MF 11 ヨルダン・ラーション

MF 30 E. Achouri

MF 36 W. Clem

FW 39 V. Daðason

控え

GK 31 ルナル・アレックス・ルナルソン

GK 61 O. Buur

DF 4 M. Garan'anga

DF 42 G. Ankamafio

MF 7 ヴィクトル クラエソン

MF 16 Robert Silva

MF 21 M. Madsen

MF 29 J. Moalem

MF 38 O. Højer

FW 9 ユスファ・ムココ

FW 49 L. West

監督

Jacob Neestrup Hansen

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります