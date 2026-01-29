なにわ男子が、全国でドラッグストアなどを展開するスギ薬局50周年のアンバサダーに就任し、28日に都内で行われた新CM発表会に出席した。リーダーの大橋和也（28）は「スギ薬局の魅力をたくさん伝えられるように精いっぱい頑張ります」と意気込んだ。新CMは来月2日から全国で放映される。

なにわ男子の前向きに人々を明るくする姿勢がスギ薬局の経営理念「笑顔を増やします」と重なることから起用された。西畑大吾（29）は「実家の近くに大きいスギ薬局があってよく行っていた」と行きつけのお店であることを告白。長尾謙杜（23）は「これからスギ薬局さんに入る時は堂々と胸を張って入りたい」と就任を喜んだ。

グループは今年がデビュー5周年イヤーで、初の単独ドーム公演を開催中。大橋が節目を迎える心境を感慨深げに話し始めるも「僕たちも（デビュー）50周年…50周年ちゃうわ！」とまさかの言い間違えで天然ぶりをさく裂させた。メンバーが矢継ぎ早に「違うわ！」「5周年ね！」と一気にツッコむ連携プレーで、報道陣の笑いを誘った。

西畑はスギ薬局にあやかり「僕たちもスギ薬局さんのように50周年迎えられるようなグループでありたい」と抱負。息ぴったりの7人で、この先も人々に笑顔を届ける。