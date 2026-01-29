昨年のゴールデンイーグル5着パンジャタワー（牡4＝橋口）はモレイラと初コンビでサウジアラビアの1351ターフスプリント（2月14日、キングアブドゥルアジーズ）に参戦する。

JBCスプリント2着ママコチャ（牝7＝池江）はオーシャンS（2月28日、中山）で始動し、その後はドバイ遠征を目標とする。

マイルCS7着アスコリピチェーノ（牝5＝黒岩）は阪神牝馬S（4月11日）での始動を予定。

香港C5着ローシャムパーク（牡7＝田中博）は金鯱賞（3月15日、中京）か日経賞（3月28日、中山）を視野。

中山金杯1着カラマティアノス（牡4＝奥村武）は中山記念（3月1日）。

中山金杯2着アンゴラブラック（牝5＝尾関）は中山牝馬S（3月7日）が目標。

壇之浦S1着エラトー（牝5＝上村）は斎藤とコンビ継続で小倉大賞典（2月22日）へ。サンデーサラブレッドクラブが発表。

日経新春杯2着ファミリータイム（牡5＝石坂）は阪神大賞典（3月22日）へ。

AJC杯12着ファウストラーゼン（牡4＝須貝）はダイヤモンドS（2月21日、東京）へ。

小倉牝馬S6着インヴォーグ（牝4＝福永）、9着クリノメイ（牝4＝須貝）、12着アンリーロード（牝6＝茶木）は中山牝馬S（3月7日）へ。

JBCクラシック9着シャマル（牡8＝松下）はかきつばた記念（2月23日、名古屋）へ。

睦月S1着レイベリング（牡6＝鹿戸）、2着マイネルチケット（牡4＝宮）は阪急杯（2月21日、阪神）、同4着タガノエルピーダ（牝5＝斉藤崇）は愛知杯（3月22日、中京）を視野。