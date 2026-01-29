歌手でタレントの研ナオコ（72）が28日、東京都千代田区の東京国際フォーラムでデビュー55周年記念公演を行った。“弟”のように可愛がってきたデビュー52年目のロックバンド「THE ALFEE」が祝福に駆け付けた。

事務所の先輩後輩。仕事がなかったアルフィーを、研は自身のツアーのバックバンドとして同行させ、3人だけの演奏の時間をつくるなど愛情を注いできた。ステージに立つ者としての「いろは」を教わったことが、長く愛されるアルフィーの今につながっている。

高見沢俊彦（71）は「食えない時期に研さんがエビフライとかご飯を作ってくれた」と言い、坂崎幸之助（71）も「研さんはライフラインだったし、ステージングなど凄く勉強させてもらった」とスクリーンに映し出された当時の写真を懐かしそうに眺めた。

約20年ぶりのステージ上での共演。78年に「研ナオコ with アルフィー」として発売した「窓ガラス」を演奏。坂崎と高見沢がギターで伴奏し、桜井賢（71）と4人で声を重ねる。歌い終えると研は「素晴らしいハーモニー。アルフィーとやるのは楽しいね」と笑顔を見せた。さらに、3人に「メリーアン」「星空のディスタンス」をリクエストするなど関係性は当時のままで、繰り広げられる掛け合いは当時に戻ったようだった。

ステージを終え、高見沢は「当時のことを凄く思い出した」。坂崎も「時間がたっても50年前のことは覚えているんですね」としみじみ。研は「（年齢が）1個しか違わないけど、いつまでも“あの子たち”って呼んじゃうから、どれだけ年を重ねてもそうなんだろうね。私にとっては宝で自慢できる子たち」と目を細めた。

≪6月追加公演も決定≫娘で歌手のひとみ（36）も駆け付けた約2時間のステージ。71年に歌手としてデビューし、テレビ番組のコントやCMでキャラクターがお茶の間に広がった。75年に発売した「愚図」がヒットし、以降は「夏をあきらめて」など多くのヒット曲を歌ってきた。そんな研ナオコだからこそできる哀愁漂う世界観を表現し「愚図」など17曲を披露。また、6月24日に東京・渋谷のLINE CUBE SHIBUYAでの追加公演の開催も決定した。