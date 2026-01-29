▼アブキールベイ（坂口師）時計は気にせず気持ち良く走らせた。いい動き。前走が大幅プラス体重だったが、今回もプラスで出せそう。

▼イコサン（長谷川師）思い通りに動いていました。千直の適性が高い馬ですけど、距離は大丈夫だしコーナーも不器用じゃないと思っています。

▼エーティーマクフィ（富田）時計がそれほど速くない中でも、併せ馬で動く馬を追いかけながら、集中力を保つようにいい追い切りができました。

▼カリボール（木下助手）10歳にしては軽快で、時計も予定通り。馬場が悪い時の方が走っている印象で時計がかかるのはいい。

▼カルプスペルシュ（石坂師）先週猛時計を出したので軽めの内容。集中して走れていたし、スッと反応できていた。

▼セッション（斉藤崇師）前走は千二でいい競馬。そこから間隔も空いていないですし、いい状態をキープ。ハンデ56キロならチャンスはありそう。

▼ダノンマッキンリー（藤原師）鞍上（高杉）が初めてレースで乗るからコンタクトを確かめてもらった。舞台設定は外回りコースの方がいいが、枠や展開がハマれば。

▼ナムラアトム（長谷川師）調教量も豊富で順調。今朝も坂路をしっかり上がってきた。レースの前半と後半が同じになるような流れになれば。

▼ビッグシーザー（西園正師）思った以上の仕上がり。鉄砲駆けが利くし、京都の実績もある。ハンデも想定内。何とか重賞を獲れるように頑張りたい。

▼フィオライア（西園正師）さすが短距離馬でいい動き。前走も先行勢総崩れの中で差のない競馬。今の京都も合うと思う。

▼ヤマニンアルリフラ（斉藤崇師）日曜にしっかりやって今日はしまい重点。ようやく北九州記念（1着）の時のような状態に近づいてきました。

▼レイピア（中竹師）柔らかくていい動き。ほぼ完成してきている。もまれても辛抱できるし、何でもできる馬。