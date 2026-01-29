À¾Éð¡¦¹â¶¶¸÷À®2.5²¯±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡¡¥á¥¸¥ã¡¼ºÆÄ©Àï¡Ö¤³¤³¤ÇÄü¤á¤¿¤é°ìÈÖ¥À¥µ¤¤¡×¡È¥¢¥á¥ê¥«»º¡ÉÈ±·Á¤âÈäÏª
¡¡º£¥ª¥Õ¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÃÇÇ°¤·¡¢À¾Éð¤Ë»ÄÎ±¤·¤¿¹â¶¶¸÷¤¬ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢4000Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð2²¯5000Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£º£µ¨Ãæ¤Ë³¤³°FA¸¢¤ò¼èÆÀ¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤ÎºÆÄ©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤ÀÄü¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤³¤ÇÄü¤á¤¿¤é°ìÈÖ¥À¥µ¤¤¡£Ìîµå¿ÍÀ¸¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡·ÀÌó¤ÏÊ£¿ôÇ¯¤Ç¡¢´õË¾¤¹¤ì¤ÐÇË´þ¤Ç¤¤ë¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¾ò¹à¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó¸å¤ËºÆ¤Ó°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤éº£µ¨¤Î³èÌö¤ÏÉ¬¿Ü¡£±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¡£¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÎÀ®ÀÓ¤ÇÆüËÜ°ì¤ÎÅê¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¥Õ¥ëMAX¤ÇÅê¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤Ç¤Î¼«¼ç¥È¥ìÃæ¤Ë¤Ï¡Ö±Ñ¸ì¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¹¥´ñ¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸½ÃÏ¤ÎÈþÍÆ±¡¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¼«Ëý¤Î¥í¥óÌÓ¤ò¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥«¥é¡¼¤ËÀ÷¤á¤¿¡£¥ª¡¼¥À¡¼¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡ÖI¡¡wanna¡¡be¡¡American¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ë¡×¤È±Ñ¸ì¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¥¢¥á¥ê¥«»º¡£µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡£µ¤»ý¤Á¤ÏÁá¤¯¤â¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤À¡£¡ÊÎëÌÚ¡¡¾¡Ì¦¡Ë