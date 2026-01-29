広島は28日、「ゾンビタバコ」などと呼ばれる指定薬物「エトミデート」を使用したとして医薬品医療機器法違反の疑いで27日に広島県警に逮捕された羽月隆太郎容疑者（25）に、活動停止の処分を下した。捜査関係者によると、関係先からエトミデートとみられる薬物を含んだ複数の容器と吸引するための器具が押収されたことが判明。球団は捜査の進展を見て今後の対応を判断する意向だが、最悪の場合は契約解除となる可能性も出てきた。

衝撃の大きさを物語っていた。羽月容疑者が指定薬物エトミデートの使用疑いで27日に広島県警に逮捕されてから一夜。広島市内の球団事務所は、早朝から慌ただしく対応に追われた。

球団内で今後の対応を協議した鈴木清明球団本部長は、同容疑者が「使った覚えはありません」と容疑を否認していることに「本人は否定しているかもしれませんが、逮捕という事実があるので、野球活動は停止という形にする」と処分について説明した。

捜査関係者への取材では、エトミデート使用での摘発は広島県内では初めてで、関係先の家宅捜索の際にはエトミデートとみられる薬物を含んだ複数のカートリッジ、吸引に使用する器具が押収されていたという。県警はエトミデートを所持した疑いも視野に捜査している。

昨年12月16日に広島中央署へ任意同行に応じていたことについても「知らなかった」と鈴木球団本部長。この日の時点では、活動停止の処分にとどまったが「契約解除については今後の捜査の進展を見ながら対応していく」と捜査の結果次第で契約解除を含めた新たな処分を下す可能性を示した。

球団は昨年3月には若手選手を集め、禁止薬物について独自の講習を行っていた。この日も、マツダスタジアムと大野練習場で合同自主トレに参加した選手たちに改めて注意喚起と再発防止を呼びかけた。31日に26年度の新グッズが発売予定だったが、羽月容疑者関連のグッズは販売を停止することが決定。職員もグッズショップに陳列されていたユニホーム、タオル、キーホルダーなどの撤去作業など対応に追われた。

7年目の昨季、自己最多の74試合に出場し、チームトップの17盗塁をマークするなど俊足を生かして台頭し、期待を寄せられていた25歳。松田元オーナーも「ファンの方に申し訳ない。あの小さな体でプレーしている姿を見て、勇気づけられた子供たちにも申し訳ない。これからいろんなことが分かってくると思うので、対応していく」と謝罪した。羽月容疑者はきょう29日、身柄のある広島中央署から広島地方検察庁に送検される見通しとなっている。