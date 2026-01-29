Google Pixelの最近のシステムアップデートを巡り、BluetoothやWi-Fi、カメラ機能が正常に動作しなくなる不具合が一部のユーザーから報告されています。

報告の中心となっているのは、Pixel 10（Proを含む）シリーズです。影響を受けたユーザーの多くは、複数の主要システムが同時に使用不能になったと述べています。大手掲示板のRedditでは、特にBluetoothやWi-Fiの接続不良、カメラ機能の不具合に関する投稿が相次いでいます。

GoogleのPixelコミュニティフォーラムでも、同様の報告が数多く寄せられています。Pixel 8 ProユーザーのJulas23氏は、Google Play Servicesが関与している可能性を示す情報を共有。具体的には、バックグラウンドプロセスが一度に開くファイル数が過剰となり、その結果、他のシステムに干渉している可能性があると指摘しています。

Google側も、こうした不具合報告を把握しているとみられますが、現時点では公式なコメントや明確な修正策は示されていません。原因については、1月に配信されたアップデート、特にAndroid 16関連の変更が影響している可能性が高いと見られています。

現時点で共有されている一時的な対処法は次の通りです。

・端末を2回連続で再起動し、その後10〜15分ほど操作せず放置する ・機内モードを1分間オンにし、その後オフに戻す ・ネットワーク設定をリセットする（Wi-FiおよびBluetoothの再設定が必要）

このほか、セーフモードでの起動やソフトウェアアップデートの再確認も試す価値はありますが、根本的な解決にはGoogle側の対応が不可欠です。今後の公式発表を待ちたいところです。

