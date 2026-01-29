巨人の浅野翔吾外野手（２１）が２８日、ファームからはい上がる決意を示した。この日は、Ｇ球場の室内練習場で自主練習。キャンプでファームスタート予定となったことを受け「悔しいですけど、やるしかない。自主トレでやってきたことをアピールして、何か変わったところを見せられるように」と力強く語った。

諦めず、ひたむきに―。昨年、心に刻んだ思いは忘れない。昨年４月下旬時点で、２軍で打率９分１厘と不振に陥り１軍経験者では異例の３軍降格。３軍では７戦で打率４割８分、２本塁打、１３打点と結果を残し、２軍に再昇格した５月７日のＤｅＮＡ戦（Ｇタウン）でアーチを放つと同日に即、１軍に合流。同１０日のヤクルト戦（神宮）で１号を放った。「その時も投げやりにならず、しっかり自分と向き合った。考えながらやった結果が１軍につながって、ホームランも打てた」と前を向く。

今季から２軍監督に石井琢朗氏が就任。「送球、打撃のことを聞きたい」とレジェンドから意欲的に吸収する構えだ。「腐る必要は一つもない。ここから開幕１軍に向けて首脳陣の方にアピールできたら」。根気強く努力を続けていく。

（臼井 恭香）