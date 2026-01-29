サザンオールスターズ原由子（69）が、ソロデビュー45周年の記念ライブを行うことが28日、分かった。「伊右衛門presents 原由子 45th Anniversary Live『京都・鎌倉物語 2026』」として、3月31日と4月1日にロームシアター京都メインホールで、同6日と7日に鎌倉芸術館大ホールで、計4公演を開催する。

原は78年にサザンのメンバーとしてメジャーデビューし、81年に「I Love Youはひとりごと」でソロ活動を開始。バンド活動と並行しながら「恋は、ご多忙申し上げます」「ハートせつなく」など数々の名曲を世に送り出した。22年に約31年ぶりのオリジナル・アルバム「婦人の肖像（Portrait of a Lady）」を発表し、今年4月21日に45周年の節目を迎える。

バンドメンバーも決定した。サザンからはドラムで松田弘（69）が参加し、息の合ったグルーブで支える。ライブの開催地には「京都物語」「鎌倉物語」「鎌倉 On The Beach」など、楽曲の世界にたびたび登場する縁深い土地を選んだ。サントリー緑茶「伊右衛門」のCMに「花咲く旅路」が起用されるなど、日本の原風景を想起させる歌声を持つ原が、悠久の時を刻む2つの古都に特別なステージを刻む。