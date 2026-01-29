阪神の石井大智投手（２８）が２８日、沖縄県読谷村でクーガ芋（琉球ヤムイモ）畑を見学し、芋掘り体験をした。棒を使って、グッと掘り起こすと大量の芋をどっさりと収穫。独立リーグ時代にはショウガ掘りのアルバイト経験もあるが、「初めてだったんで芋の方が難しかった」と笑った。

ヤムイモは栄養価が非常に高いことで知られている。陸上男子１００メートルの世界記録保持者ウサイン・ボルト氏も常食していた。石井も昨年７月ごろからヤムイモの成分である、ジオスゲニンを使ったサプリを愛用。立命大のスポーツ健康科学部と沖縄テレビ開発の産学連携で生まれた「レキオム」というブランドで、体に確かな効果を実感している。

石井も３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）を侍ジャパンの一員として戦う。ボルト氏のように、世界の頂点に立つためにはヤムイモは欠かせない。普段は就寝前にサプリを摂取していて、ＷＢＣの決勝などが行われる米国にも「持っていきます」と宣言した。

先乗り合同自主トレを翌日に控える中、訪れたクーガ芋畑。生産者とも交流し、貴重なものであると改めて実感した。「より大事に摂取させていただきたいと思います」。ボルト級のボディーを目指し、石井も世界一をつかみ取る。