日本相撲協会は東京・両国国技館で大相撲春場所の番付編成会議を開き、寿之富士（としのふじ、25＝伊勢ケ浜部屋）と福崎改め藤天晴（ふじてんせい、19＝藤島部屋）の新十両昇進と島津海（29＝放駒部屋）の再十両を発表した。

19歳の藤天晴は、高校生初の幕下付け出しでデビューした昨年春場所から所要6場所で新十両に昇進した。国技館で会見し「しこ名もいただいて、関取になれるんだという実感も湧いてきた」と明るい表情を浮かべた。

関取昇進を機に、しこ名を本名の「福崎」から改名した。師匠の藤島親方（元大関・武双山）は「晴れ渡る空のように大きくなってもらいたい。見ていただいている方々に“あっぱれ（天晴）”と言われるような力士になってもらいたい」と説明。藤天晴も「このしこ名をどんどん大きく、成長させられるように精進していきたい」と意気込んだ。

1メートル72、138キロで力強い押しが武器。中学生の頃には父・輝幸さんの愛車「ディフェンダー」を約50メートル押す練習を一日5本こなしていた。「これがあったから土台はつくれたのかなと思う」。自己最高位の西幕下3枚目で臨んだ初場所では5勝を挙げて関取の座をつかんだ。ざんばら髪のホープは「一番上（の番付）を目指している。一歩一歩、上がっていけたらなと思う」と気を引き締めた。