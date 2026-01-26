オリックス・杉本裕太郎外野手（３４）が２８日、大阪市内の球団施設で契約更改に臨み、１０００万増の推定７７００万円でサインした。チーム唯一の越年で当初に提示された９００万アップから１００万の上積みを勝ち取ったものの、希望額には届かず。シーズンで悔しさを晴らすつもりだ。（金額は推定）

想像より低かった。パ・リーグ“大トリ”となった契約更改。踏ん切りはつけた。ただ、ここまでの気持ちの動きを杉本が正直に打ち明けた。

「ちょっとワクワクして下交渉した時に９００万アップって言われて。それでショックやったっていうか、すごい辛かった」。昨年は１１９試合で打率・２５９、チームトップの１６本塁打、５３打点。５年連続２桁本塁打で規定打席も４年ぶりに到達させていた。

今回の交渉には昨季の成績を記した資料も持参。昨年の杉本のＯＰＳ（出塁率＋長打率）は・７５８で「一応、パ・リーグで４位だったりして。同じ規定に乗った選手のアップ幅を見て（自分は）大体これぐらいかなって」。最終的に希望額には達しなかった。それでも話し合いを重ねたことで心は整理できた。

表情に曇りなし。「悔しさを白球にぶつけたい」。通算１００本塁打まで残り一本に迫り「開幕カードで打てたら」。宮古島での自主トレではバットを振り込んだ。「優勝してみんなでハワイ旅行に行きたい」。覇権奪回へラオウが敵を打つ。