▼オメガギネス（安田師）予定通り。集中力があって良かったと思います。距離短縮がいい方に向けば。あとは乾いたパサパサのダートがどうか。

▼ケイアイドリー（前川師）先週もいっぱいにやったし、今朝も動けていましたね。おっとりした気性の馬で調整もしやすい。動きは軽くなって、フレッシュな感じです。

▼サントノーレ（大井・荒山師）1400メートルは少し忙しい気もするが、楽しみな部分はある。

▼チカッパ（中竹師）調教はいつも通り。近走を見る限り、距離を延ばした方が良さそう。今なら千四でも落ち着いて走れると思う。

▼ネオトキオ（大井・荒山師）今回のために前走はあえて砂をかぶせるレースをしたが、嫌がるそぶりを見せていた。広い府中でのレースなので、直線でうまく外に出せれば持ち味を生かしてくれると思う。

▼バトルクライ（高木師）前走を使ったことで気が入ってきた。1200メートル戦でブリンカーを着けたことがいい刺激になった。仕上がりも上々。

▼マテンロウコマンド（長谷川師）調教は目立って動く馬でもないので。体も締まって体調は上向き。まだまだ良くなると思います。賞金を加算してほしい。

▼メイショウカズサ（安達師）コースでサッと。状態は変わりないです。前走は61キロを背負いながらも頑張っていたので。

▼ロードフォンス（安田師）先週しっかりやっていますし、刺激を与えすぎるとエキサイトしてしまうので。寒い時季が合う馬で例年通り活気があります。左回りの千四はベストの条件。