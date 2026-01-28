巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が２８日、宮崎で行われた合同自主トレで初日からブルペン入り。１７球を受けた岸田から出どころの分かりづらいフォームを絶賛された。

体の動きや球の質を確かめながら、丁寧に腕を振った。中腰の岸田を相手にすべて直球で１７球。山崎、赤星などから熱視線を送られる中での投球に「結構、緊張しました」と、思わず鼓動も速まった。

ポテンシャルの一部を披露した。左腕の武器の一つが、初動が見えにくいフォーム。岸田もそれをすぐに感じ取っていた。「手が遅れて出てくる。誰かに似てるという感じではない」。昨年チーム最多となる６９試合でスタメンマスクをかぶった主将も独特なフォームに、驚きの表情を浮かべた。投球後には２人で振り返り、会話を交わした。

初めて間近で見る先輩たちの投球には、思わず目を奪われた。この日は１８人の投手陣のうち、則本や山崎ら１５人がブルペン入り。「なんか不思議な感じでしたね。テレビで見てる人たちがああやって目の前で投げていたのは」。捕手の後ろから食い入るように見つめ、目を輝かせた。状態次第で、キャンプインまでに捕手を座らせてのブルペン入りも見据えた左腕。目に焼き付けた一流の先輩たちを必死で追いかける。

（北村 優衣）