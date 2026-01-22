鹿島は28日、茨城県鹿嶋市内で昨季のJ1優勝を記念したパレードと報告会を開催した。平日ながら約4000人のサポーターが詰めかける中、鬼木達監督（51）と選手らが鹿島神宮の参道を約300メートル練り歩いた。

大歓声を浴びた指揮官は報告会で「優勝を本気で目指して戦います」と来月7日に開幕戦を控える特別大会「百年構想リーグ」での“連覇”を宣言。「多くのタイトルを獲って皆さんと喜び合いたい。昨年同様、苦しい時もあると思いますけど、一つになってまた優勝してここに集まりましょう」と常勝アントラーズの構築を力強く誓った。

就任1年目の昨季、名門を9年ぶりのリーグ制覇に導いたが、チームは未完成。攻守に圧倒するサッカーを追求し、必勝祈願の絵馬には「楽しんで勝つ！」と記した。

昨季MVPで選手会長を務める日本代表GK早川友基（26）は「またこのような景色を見るためにも、日々の練習から積み上げていくことが重要。もっともっと魅力的なサッカーを展開して、ホームタウンを活性化していけたら」と決意表明。少しだけ余韻に浸り、王者が再び走り出す。