ÀÐ°æÎ¼¼¡¥¢¥Ê¡Ö£Ò¡Ý£±¡×½à¡¹·è¾¡¤Ë½Ð¾ì¡¡¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¼ÂÂÎ¸³¤Î¤¢¤ë¤¢¤ë¥Í¥¿¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤¼¡¢¤È¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¤ÏÀµÄ¾¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀÐ°æÎ¼¼¡¡Ê£´£¸¡Ë¤¬£²£¸Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Ò¡Ý£±¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£¶¡×½à¡¹·è¾¡¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë£Ã£Â£Ã¡¦£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡Á£Ç£Ï£Ç£Ï¡ª£Ó£í£é£ì£å¡ª¡Á¡×¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¡¢°áÁõ¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÌ¾¸Å²°¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¿·´´Àþ¤Ç°ÜÆ°¡£¥¢¥Ê¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¤¢¤ë¤¢¤ë¥Í¥¿¤ÇÈäÏª¤·¡¢£´Ê¬¤ÎÀ©¸Â»þ´Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¥Í¥¿¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤¼¡¢¤È¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¤ÏÀµÄ¾¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾¯¤·Èè¤ì¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡½ªÎ»¸å¤Ë¤ÏÌó£²½µ´ÖÁ°¤Ë¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡££±½µ´Ö¤Û¤É¤ÇÄË¤ß¤Ï¼£¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÄ«¤ËÄË¤ß¤¬ºÆÈ¯¤·¡Ö¿À·Ð²áÉÒ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÄË¤à¤é¤·¤¯¡¢£Ò¡Ý£±¤ÇÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤Ã¤»¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£½à·è¾¡¿Ê½Ð¼Ô¤Ï£²£¶Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ²ñ¾ì¤Î½Ð¾ì¼Ô¤È¹ç¤ï¤»¡¢¶áÆüÃæ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£