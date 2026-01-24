今年で結成４２周年の大御所ロックバンド「ＰＥＲＳＯＮＺ」が３月１８日にリリースする初セルフカバーベストアルバム「ＲＥＬＯＡＤ ＢＥＳＴ」の収録曲やジャケットデザインなどの詳細が２８日、分かった。ボーカルのＪＩＬＬはコメントを、渡邉貢（ベース）は全曲解説を寄せた。

「ＲＥＬＯＡＤ ＢＥＳＴ」は代表曲「ＤＥＡＲ ＦＲＩＥＮＤＳ」など１０曲を再レコーディングし、書き下ろし新曲「ＤＩＳＣＯＶＥＲ ＪＡＰＡＮ ４７」も収録。ＪＩＬＬは「長く活動を続けていること、そして数十年前に録音された楽曲が今も鮮やかであること」「結成当時と同じオリジナルメンバーで活動を続けていること」という条件がそろったことを「奇跡」と表現。「月日を超えても、楽曲と共にバンドが生き生きと輝いている。それを証明するＢＥＳＴアルバムです」と自負する。

渡邉は新曲について「今のバンドの想いをストレートに伝えられるバンドにとっても大切な１曲となったと思います」と説明した。

ＰＥＲＳＯＮＺは今作を引っ提げて４月１７日から初の全国４７都道府県ツアー『ＰＥＲＳＯＮＺ ＲＥＬＯＡＤ ＴＯＵＲ ＤＩＳＣＯＶＥＲ ＪＡＰＡＮ ４７』（全５２公演予定）を開催。未踏の地だった島根や鳥取でも公演を行う。

ＪＩＬＬはツアーの目標を「『ただいま』と言えば『おかえりなさい』と返ってくる場所を増やすこと」と掲げた。

◇ＰＥＲＳＯＮＺ １９８４年、ＪＩＬＬ（Ｖｏ）、本田毅（Ｇｔ）、渡邉貢（Ｂａ）、藤田勉（Ｄｒｓ）により結成。１９８７年、１ｓｔアルバム「ＰＥＲＳＯＮＺ」でメジャーデビュー。以降、４ｔｈアルバム「ＤＲＥＡＭＥＲＳ ＯＮＬＹ」がオリコン週間アルバムランキング初登場１位。代表曲は４ｔｈシングル「ＤＥＡＲ ＦＲＩＥＮＤＳ」。２０１５年、２４年ぶりの日本武道館公演を開催。