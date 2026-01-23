プロ注目の最速１５２キロ右腕、近大・宮原廉投手（３年・崇徳）が２８日、奈良県生駒市内の同校グラウンドで練習し、プロ志望を明かした。「何位でもいいです」と控えめだが、プロの世界は野球を始めた頃からの夢だ。

近大からプロ入りした投手は１９年度ドラフト３位でオリックス入りした村西が最後。宮原は「この一年が大事。とにかく結果出すこと」と７年ぶりの近大出身投手を目指す。その中で掲げた目標は「春のリーグ戦で防御率０点台」。昨年は秋季リーグでは５勝０敗、防御率１・７０でベストナインも獲得したが、「ピッチャーが引っ張っていかないといけない」とさらなる高みを目指す。

昨年１２月の侍ジャパン大学代表候補選手強化合宿ではシート打撃で打者４人に３奪三振と存在感を見せ、フォーク、スプリットに手応えを得た。「落ち球が秋は完成していなかったので、この春にそこを発揮できるのが楽しみ」とうなずいた。

現在はフィジカル強化やフォーム改良にも取り組み「最低でも１５５キロ」と球速アップを図っている。成長した姿でまずは春のリーグ優勝、日本一の原動力となっていく。

◆宮原 廉（みやはら・れん）２００５年１月２４日生まれ、２１歳。広島市出身。１８２センチ、８８キロ。右投げ右打ち、投手。小学１年から地域の野球教室で野球を始め、小学４年からは山本少年野球クラブに所属。祇園中時代は軟式野球チームの広島サンズでプレー。崇徳では１年夏からベンチ入り。甲子園出場経験なし。近大では１年秋からベンチ入り。昨年の秋季リーグでベストナイン。