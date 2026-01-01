ºå¿À½õ¤ÃÅê¡¦¥â¥ì¥Ã¥¿¡¡É¬»¦¡ÖÇ¦¼Ô¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡×¤Ç¡Ö¶õ¿¶¤ê¤Î½Ñ¡×¤À¡¡NARUTOÂç¹¥¤ÃË¤¬¾¡Íø¤ØÆ³¤¯
¡¡É¬»¦¤Î¡ÖÇ¦¼Ô¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡×¤Ç¡Ö¶õ¿¶¤ê¤Î½Ñ¡×Ï¢È¯¤À¡£ºå¿À¤Î¿·³°¹ñ¿Í±¦ÏÓ¥â¥ì¥Ã¥¿¤¬¡¢Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»ÔÆâ¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢ÍÛµ¤¤Ê¸ýÄ´¤Ç»ý¤Áµå¤Ø¤Î¶¯¤¤¥×¥é¥¤¥É¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¦ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤Ë¤ÏÁ´Á³°ã¤¦µå¼ï¤Ë¤Ê¤ë¡£¼«Á³¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÇÅê¤²Ê¬¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¼«¿®¤ò¿¼¤á¤ëÄÌ¤ê¡¢¤½¤Îµ°Æ»¤Ï¶Ë¤á¤ÆÆÈÆÃ¤À¡£º¸ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï¥·¥ó¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÆ¨¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¶Ê¤¬¤ë¡ÖµÕÊý¸þ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡×¤òÁà¤ë¡£¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ë½êÂ°¤·¤¿ºòµ¨¡¢Á´Åêµå¤Î56¡ó¤òÀê¤á¤¿¤Û¤É¡¢ÀäÂÐÅª¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¡£1¥á¡¼¥È¥ë88¤ÎÄ¹¿È¤«¤éÅê¤²¹þ¤àºÇÂ®159¥¥í¤ÎÄ¾µå¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»112»î¹ç¤ËÅê¤²¤Æ10¡¦60¤È¹â¤¤Ã¥»°¿¶Î¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£²ñ¸«¤ÎÁ°¤Ë¤ÏµåÃÄ»ÜÀß¤Ç´À¤òÎ®¤·¡¢¤½¤³¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿´äºê¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡£µå¤ò¼õ¤±¤¿¸×¤Î¼é¸î¿À¤Ï¡Ö²¼¤Ë¶Ê¤¬¤Ã¤ÆÆÃÄ§Åª¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÍèÆüÁ°¤Î¿¨¤ì¹þ¤ß¤Ë°ã¤ï¤ÌÆÈÆÃ¤Êµ°Æ»¤ËÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡´äºê¤È¤È¤â¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤òÃ´¤¦Í½Äê¤Î¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î29ºÐ¤Ï¿ÆÆü²È¡£¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Ç¦¼Ô¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬³èÌö¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¡ÖNARUTO¡×¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¡Ö3²ó¤¯¤é¤¤·«¤êÊÖ¤·¸«¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ç®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¡£ÀµÂÎ¤ò¤Ä¤«¤Þ¤»¤Ê¤¤Ç¦¼Ô¤È¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÎÊÑ²½µå¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¡ÖÌ¾Á°¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ï¡ÖÇ¦¼Ô¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡×¤È¸Æ¤Ù¤ë¡£¤½¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ç¡¢ÂÇ¼Ô¤ò¡Ö¶õ¿¶¤ê¤Î½Ñ¡×¤Ë¤Ï¤á¤ë¹½¤¨¤À¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤ÎËÉÙ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¡¢¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î°ì³Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÍÞ¤¨¸õÊä¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£¡Ö¤É¤³¤ÇÅê¤²¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤À¤±¡×¤È¸ì¤ëÍê¤â¤·¤¤½õ¤Ã¿Í¤Ï¡¢¥Õ¥ë²óÅ¾¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¿Ô¤¯¤¹³Ð¸ç¡£Í£°ìÌµÆó¤ÎËâµå¤Ç¸×¤ò¾¡Íø¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡£¡ÊÄ¹Ã«Àî¡¡Í®¹á¡Ë