ºå¿À¡¦Â¼¾å¡ÖÃæ¿´¡×¤Çºî¤ëºÇ¶¯¤Î¸×¡¡¿·Áª¼ê²ñÄ¹·è°Õ¤Î²ÆìÆþ¤ê¡¡¿À¥É¥é¥Õ¥È¡õºÍÌÚ¤é¤È¡Ö¤¤¤¤»Ñ¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¡×
¡¡ºå¿À¤Îµ¹ÌîºÂ¥¥ã¥ó¥×ÁÈ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬£²£¸Æü¡¢Àè¾è¤ê¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á²ÆìÆþ¤ê¤·¡¢¿·Áª¼ê²ñÄ¹¤ÎÂ¼¾åðó¼ùÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤¯¤È·è°Õ¤·¤¿¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÌóÂ«¤·¡¢¡Ö¿À¥É¥é¥Õ¥È¡×¤ÎÆ±´ü¤äÆ±³ØÇ¯¤ÎºÍÌÚ¤é¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÏ¢ÇÆ¤Ø¸þ¤«¤¦ºÇ¶¯½¸ÃÄ¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Ï¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤ÎÃ«Ã¼¾¸àÆâÌî¼ê¡Ê£²£±¡Ë¡áÆüÂç¡á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÈÌç¸Í³«Êü¡É¤Î»ÑÀª¤ò¼¨¤·¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Íî¤ÁÃå¤¤¤¿É½¾ð¤ÇÆî¹ñ¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¡£Áª¼ê²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¡Ä¡£ÇØÉé¤¦¤â¤Î¤âÁý¤¨¤¿¤¬¡¢Â¼¾å¤Ï¼«Á³ÂÎ¤À¡£Íê¤â¤·¤¤Ãç´Ö¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Ï¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡ÖÁ´°÷¤¬¥±¥¬¤Ê¤¯£±¥«·î¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÀèÇÚÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡´äºê¤é¥Ù¥Æ¥é¥óÁÈ¤¬¶ñ»ÖÀî¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤¤¤¦Ãæ¡¢¼«³Ð¤Ï½½Ê¬¡£½é¤á¤Æµ¹ÌîºÂÁÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿º£Ä«´Ý¤é¼ã¸×¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¡ÖÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤êÅú¤¨¤è¤¦¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÀË¤·¤Þ¤º¤ËÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¤ÎÇ¯Âå¤¬Â¿¤¤¡£ºÍÌÚ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÐ°æ¤µ¤ó¡¢¡Ê°ËÆ£¡Ë¾»Ê¤µ¤ó¤È¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤é¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¡×¤È¡¢¤È¤â¤ËÀèÈ¯¿Ø¤Î³Ë¤È¤Ê¤ëÆ±³ØÇ¯±¦ÏÓ¤ä¡Ö¿À¥É¥é¥Õ¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿´¶¯¤¤Æ±´ü¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤ª´ê¤¤¡£Ìî¼ê¤Ç¤Ï¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡¦Ã«Ã¼¤äÉÍÅÄ¡¢¸µ»³¤é¿·²ÃÆþ¤ÎÁª¼ê¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¡ÖÃæÌî¤µ¤ó¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¡¹¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏ¢·È¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÁ´ÂÎ¤Îå«¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«¿È¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬ÂçÁ°Äó¤À¡££³Ç¯´Ö¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿ÂÎ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ºòÇ¯¤è¤ê¤âÅê¤²¹þ¤ß¤ËÃíÎÏ¤¹¤ëÊý¿Ë¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡Ê¤ÎÇ®»ëÀþ¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤Ï»×¤¦¡£¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¤¤¤¤Ä´À°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥Ú¡¼¥¹ÇÛÊ¬¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤·¡¢½¼¼Â¤Î£±¥«·î¤ò²á¤´¤¹¡£
¡¡¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¥À¥á¡£µîÇ¯Í¥¾¡¤·¤¿¤«¤é¤Èµ¤Éé¤¤¤¹¤®¤º¡¢¤Þ¤¿¿·¤·¤¤£±Ç¯¤È¤·¤Æ¡¢°ì¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤ÐÎÉ¤¤·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¸ªÉª¤òÄ¥¤é¤º¡¢°ìÊâ¤º¤Ä¡¢Æî¹ñ¤ÎÃÏ¤ÇÅÚÂæ¤Å¤¯¤ê¤ËÎå¤à¡£