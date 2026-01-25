©️ABCテレビ

海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～ やすとものいたって真剣です」。今週はゲストにヤーレンズを迎え、とろサーモン・村田が和歌山のおいしい食材をハントする「田舎におでかけネイチャーハントin和歌山」と、本厄を迎えたミルクボーイ・内海と相席スタート・山添が本気の厄払いに臨む「内海＆山添 厄払いに行こう！」をテーマにお届けする。

「内海＆山添 厄払いに行こう！」では、昭和60年生まれで今年が“本厄”のミルクボーイ・内海が相席スタート・山添を誘い、大阪・河内長野市にある厄除け祈願で有名なスポットへ！

山添は芸歴では内海の4年後輩にあたるが、昭和60年生まれの同い年。しかし、厄年の風習をあまり信じていないらしく、「何で僕となんすか？」とまったく気が乗らないよう。本厄にビビりまくり、何としても厄払いに行きたい内海との間にはクッキリと温度差が…。そんなしっくりこない2人が向かったのは、全国から多くの修行者が訪れるという由緒あるお寺。

こちらでできる厄除けの重要な修行が、滝に打たれながら心身を清める「滝行」で…。「嘘でしょ!?」「もう嫌だ！」と抵抗を試みるもここで逃げ出すわけにもいかず、内海と一緒に修業に臨むはめになった山添！ 水温はわずか5度、極寒の中で本厄芸人が挑む本気の滝行の結末は？

海原やすよ ともこ司会「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」（ABCテレビ）は毎週木曜よる11時17分放送。