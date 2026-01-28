「イングランドへ飛び立った」日本に決勝で惨敗したU-23中国代表の21歳MFが驚きのプレミア移籍か！「高いレベルで戦える能力を証明した」
サウジアラビアで開催されていたU-23アジアカップで、U-23中国代表は初めてグループステージを突破し、勢いそのままに決勝に進出。ファイナルでは日本の０−４の惨敗を喫したものの、中国国内では快進撃に称える声が少なくない。
その中心メンバーのひとり、青島西海岸に所属するMFシュー・ビンがなんとプレミアリーグのウォルバーハンプトンに移籍するという。ドイツの世界的移籍専門サイト『transfermarkt』は１月28日、次のように報じている。
「中国メディアによると、U-23中国代表キャプテンのシュー・ビンは今週、プレミアリーグのウォルバーハンプトンへの移籍を完了したと報じられ、ヨーロッパでのチャレンジに乗り出す予定だ」
「先日閉幕したU-23アジアカップで、中国代表を史上最高の準優勝に導いた21歳の守備的MFは、サウジアラビアのジッダで行われた土曜日の決勝で日本に０−４で敗れた直後、移籍手続きを完了するためイングランドへ飛び立ったと、中国のサッカーニュース＆ストリーミングサイトzhibo8.comが報じている」
中国のポータルサイト『ソーフー』も「U-23代表のキャプテンがプレミアリーグのチームに正式に加入し、中国人選手にとっての海外移籍の新たな章が始まった」と見出しを打ち、「情報筋によると、移籍交渉は６か月に及んだ」と伝えている。
「U-23アジアカップで素晴らしい活躍を見せ、高いレベルで戦える能力を証明した。そのため、両者は迅速に合意に至った。現在、ウォルバーハンプトンは低迷し降格圏に沈んでいる。シュー・ビンはまず他チームにレンタル移籍し、貴重な経験を積んだ後、ウォルバーハンプトンに復帰する予定だ」
報道の通りであれば、驚きの移籍と言えるだろう。ただ、残念ながら、ウォルバーハンプトンの２部降格はほぼ確実のため、夏にレンタルバックしても少なくとも１年はプレミアリーグではプレーできない可能性が高い。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「アジア最強は日本」「狂っている」“８−０”の日本に韓国メディアが戦慄！「強すぎる」
その中心メンバーのひとり、青島西海岸に所属するMFシュー・ビンがなんとプレミアリーグのウォルバーハンプトンに移籍するという。ドイツの世界的移籍専門サイト『transfermarkt』は１月28日、次のように報じている。
「先日閉幕したU-23アジアカップで、中国代表を史上最高の準優勝に導いた21歳の守備的MFは、サウジアラビアのジッダで行われた土曜日の決勝で日本に０−４で敗れた直後、移籍手続きを完了するためイングランドへ飛び立ったと、中国のサッカーニュース＆ストリーミングサイトzhibo8.comが報じている」
中国のポータルサイト『ソーフー』も「U-23代表のキャプテンがプレミアリーグのチームに正式に加入し、中国人選手にとっての海外移籍の新たな章が始まった」と見出しを打ち、「情報筋によると、移籍交渉は６か月に及んだ」と伝えている。
「U-23アジアカップで素晴らしい活躍を見せ、高いレベルで戦える能力を証明した。そのため、両者は迅速に合意に至った。現在、ウォルバーハンプトンは低迷し降格圏に沈んでいる。シュー・ビンはまず他チームにレンタル移籍し、貴重な経験を積んだ後、ウォルバーハンプトンに復帰する予定だ」
報道の通りであれば、驚きの移籍と言えるだろう。ただ、残念ながら、ウォルバーハンプトンの２部降格はほぼ確実のため、夏にレンタルバックしても少なくとも１年はプレミアリーグではプレーできない可能性が高い。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「アジア最強は日本」「狂っている」“８−０”の日本に韓国メディアが戦慄！「強すぎる」