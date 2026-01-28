札幌市は物価高対策として、すべての市民に５０００円を現金で支給することを決めました。



来年度の関連予算はおよそ２４０億円にのぼり、給食費の減額なども盛り込まれています。



（秋元札幌市長）「ひとりあたり３０００円としていましたが、これに２０００円を追加して５０００円を現金で支給。十分ではないかもしれないが、物価高の世の中で日常生活の一助になれば」



札幌市はこれまで、物価高対策として全市民に３０００円分の現金や電子マネーを支給する考えを示していました。





その後の検討の結果、現金で支給することで当初１９億円と見込んでいた事務経費を半分程度に抑えられることなどから、差額分を上乗せした５０００円を支給すると決めました。市の来年度の物価高対策の予算はおよそ２４０億円にのぼり、０歳から１８歳の子どもがいる世帯には子ども１人あたり２万円の現金支給、小・中学校の給食費については食材費の高騰分を減額することなども盛り込まれています。（藤得記者）「札幌市の物価高対策を市民はどう思っているのでしょうか」（市民）「５０００円でも食品を買うには楽になる」（子ども）「（何欲しい？）トマトいっぱい」（市民）「食べるもんね」（市民）「大学まで考えると２２年間子育てしないといけないので、長期的な施策があればありがたいですけど」札幌市は４月末から順次、対象者の口座に現金を振り込む予定で、口座がない人に対しては他の支給方法も検討するとしています。