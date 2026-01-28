北海道コンサドーレ札幌は、28日（水）から熊本県の大津町でのキャンプをスタートしました。

今回で22年連続となったこのキャンプ。

最初に県や町、県サッカー協会などによる歓迎セレモニーが行われ、

激励品として県の名産品を受け取り、熱烈な歓迎を受けました。



チームを代表してGK51高木駿選手が、

「今年はハーフシーズン（明治安田J2・J3百年構想）から始まるので、しっかり熊本で英気を養ってみんなで戦っていきたい」とあいさつ。



チームは沖縄での1次キャンプを終えて2日間のオフを挟んだこともあり、

この日の練習はステップワークやフィジカルメニューを中心に約1時間と短め。



しかし意図的に練習間のインターバルを短く設定し、負荷の高い内容でもあったため、

メニューを終えると、多くの選手たちがピッチに屈み込んでいました。

疲労が増す中、多くの選手たちが周囲を鼓舞する声を出すなど、

練習は常に高い集中力が保たれ、充実した良い雰囲気の中で行われました。



熊本キャンプは2/7（土）までの予定で、

川井健太新監督のもと攻撃面の戦術浸透を中心に行われ、

翌日の8日（日）のいわきとの開幕戦に向けて調整していきます。