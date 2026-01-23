なにわ男子が２８日、都内で開かれたスギ薬局の「５０周年 新ＣＭ発表会」に登場した。

グループはスギ薬局５０周年のアンバサダーに就任。西畑大吾（２９）は「（グループも）ＣＤデビュー５周年イヤー。ご縁をすごく感じております」と笑顔で、「スギ薬局さんのように５０周年を迎えられるようにしたい」と大きな目標を掲げた。

“スギ”に関連したフリップトークでは、大西流星（２４）が「みんなをかわいく撮りスギ」と題し、「メンバーがもともとめちゃくちゃかわいいお顔をしているんですけど、僕がよりかわいく仕上げています」とドヤ顔で強調した。

長尾謙杜（２３）は「なにわ男子本気スギ」と掲げた。「忘年会を７人でしまして、支払いは７人で本気のジャンケンをして決めた」と振り返り、「みんな白熱して、去年は道枝さんがお支払いになられまして」と裏話を披露した。

メンバーが食したのはすき焼き。７人分だったこともあり、道枝駿佑（２３）は「金額はちょっと言えないです！自分史上一番の食費やった」と振り返りつつも、「（１年の）いい締めだなと思いました」と爽やかな笑顔。リーダーの大橋和也（２８）は「新年会やろう」と仲の良さをアピールした。

クイズコーナーでは藤原丈一郎（２９）が「間違えたら今年メンバーと口きかない」と大胆宣言。大橋も「誕プレいらない、一人一人にご飯をおごる」と掲げていたが、ともに見事正解。藤原は「メンバーこれからもよろしくな！」と安堵（あんど）していた。

２月２日公開の新ＣＭには書き下ろし新曲「スキスギ」を投下。高橋恭平（２５）は「めちゃくちゃ明るくて、僕ららしいキャッチーな曲。スギ薬局さんのことがスキスギる！となってくれたらうれしい」と、愛を込め“スギ”で紹介していた。