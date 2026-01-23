ロッテの新人合同自主トレが２８日、ロッテ浦和球場で打ち上げた。ドラフト１位の石垣元気投手（１８）＝健大高崎＝は「最初の方は緊張というか、硬かったんですけど、だんだんと慣れてきて、すごく充実していました」と振り返った。

２６日のフジテレビＯＮＥ「プロ野球ニュース２０２６」にサブロー監督が出演。石垣元について「開幕１軍かは分からないですけど、投げられる状態なら１軍で投げさせたい」と示唆した。石垣元も「（開幕１軍を）目指してはいる」と目標に設定。「ケガをしたら投げられない。投げられる状態になってから」と慎重な口ぶりで話した。

自主トレ中はブルペンに入らなかった。建山１軍投手コーディネーターは「キャッチボールを見ても強いボールを投げている。そろそろ傾斜を使って投げてもいい」とＧＯサイン。石垣元は「ブルペンではないですけど、少し傾斜を使って投げる」と笑顔を見せた。

ブルペンで投げる同期を横目に「日に日にマウンドで投げたいっていうのが強くなってきている。焦らずにやっていきたい」と言う。段階を踏んで成長した先に開幕１軍が待っている。